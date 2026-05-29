柯文哲婚外情？吳靜怡唸「情書」 陳智菡：建議電視台提告詐欺行為

民眾黨前主席柯文哲。（本報資料照）

民眾黨內部近期風波不斷，除地方黨員出走潮、現任黨主席黃國昌遭媒體人黃光芹「開撕」，連深陷京華城弊案的前主席柯文哲近日也再被外界爆出「婚外情」、甚至手寫情書追求愛慕者，引發討論。對此，民眾黨團主任陳智菡今回覆稱，有人拿十多年前的不明消息騙通告，不只坐實NCC已死，更是詐欺行為，支持民視予以提告。

政治評論員吳靜怡昨（28）於民視直播節目《有繼有料喔》質疑，民眾黨前主席柯文哲過去曾對不少心儀女性表白、昔日隨行秘書黃心緗即是一例，外界形容黃是柯的「解語花」，但柯的「解語花」不只一朵，而且還親自寫過情書傳遞心意，吳則暗示他看過原檔，稱「就是因為有人把它紀錄下來」她才知道。

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到了傍晚，吳接著上節目《下班鏡來講》爆料，除繼續質疑柯文哲有沒有婚外情，更稱所謂的婚外情有可能是單戀而非兩情相悅；甚至朗讀她聲稱看過的「情書」內文，如「我對妳說，妳是一個很特別的女孩」、「為了彌補內心的愧疚感，從此總盡量撥一點時間，陪妳吃晚餐，陪妳電話聊幾分鐘」等語，甚至透露柯很常去看泌尿科，暗示柯性能力似乎「欠佳」。

對於上述言論，民眾黨團主任陳智菡今日出席院會前記者會後回應稱，吳拿10多年前的不明網路消息騙通告上節目，直言「NCC已死，不期待能發揮監督媒體功能」；更反提民視既然自詡台灣的眼睛，應確實平衡查證，支持應對這種拿不明消息騙通告的「詐欺」行為，正式予以提告。

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