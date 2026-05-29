批側翼粉專烏龍抹黑 李四川競辦：背後黑手是誰？

國民黨新北市長參選人李四川（後中）在台上致詞，對手蘇巧慧（前）在台下爭取支持。（記者翁聿煌攝）

針對側翼粉專「集目所」29日以匿名爆料抹黑國民黨新北市長參選人李四川有購屋金流疑雲，李四川競選辦公室表示，該筆房產為預售屋，自備款為夫妻二人薪水分年陸續支付，財產申報皆公開透明，一切合理合法，該側翼粉專刻意以匿名報導方式抹黑影射，居心叵測。

李四川競辦更指出，該側翼粉專這個月初才成立，多篇報導皆是針對國民黨市長參選人進行抹黑打擊，不禁令人懷疑背後黑手是誰？李四川29日參加新北總工會餐會時表示，他當過新北市副市長、行政院秘書長、台北市副市長，都沒有人要爆料，如今他參選新北市長就被爆料，顯然是針對選舉而來，同場參加活動的民進黨新北市長參選人蘇巧慧也被問到此事，對此表示她沒看過這篇爆料，不願評論。

請繼續往下閱讀...

李四川競辦表示，該側翼粉專「集目所」5月3日才貼出第一篇貼文，標榜「廣告出租歡迎洽詢」，隨後就以多篇匿名文章攻擊李四川及國民黨高雄市長參選人柯志恩，立場鮮明，不禁令人懷疑，背後有特定勢力刻意針對國民黨參選人進行攻擊，甚至是提供經費「下廣告」，針對李四川進行抹黑。

李四川競選辦公室表示，該粉專目前只有59人追蹤，且該篇匿名報導完全未查證，純粹臆測抹黑，但文章一出立刻就被特定網媒跟進報導，目標明確就是要打擊李四川，一條龍式的抹黑操作如同民進黨陣營的一貫手段，令人高度懷疑，幕後黑手究竟是誰？

國民黨新北市長參選人李四川批側翼粉專「集目所」以匿名爆料抹黑。（記者翁聿煌攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法