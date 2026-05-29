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    首頁 > 政治

    批司法有顏色 國民黨：民進黨辦餐會合法、在野黨就涉賄？

    2026/05/29 14:09 記者羅國嘉／台北報導
    國民黨團書記長林沛祥（中）、副書記長黃建賓（左）、立委羅智強（右）等人，今（29）日在立法院舉行「請客吃飯拚選，免費的飯，真香？」記者會。（記者叢昌瑾攝）

    國民黨團書記長林沛祥（中）、副書記長黃建賓（左）、立委羅智強（右）等人，今（29）日在立法院舉行「請客吃飯拚選，免費的飯，真香？」記者會。（記者叢昌瑾攝）

    立法院國民黨團書記長林沛祥、藍委黃建賓、羅智強今召開「請客吃飯拚選舉，免費的飯，真香？」記者會，質疑賴清德競選期間成立的「信賴之友會」舉辦大型餐會，力挺民進黨宜蘭縣長參選人林國漳及各級參選人，現場不僅有候選人穿競選背心拉票，行政院政委陳金德也逐桌敬酒懇託，林批評，這難道不叫請客吃飯拼選舉？司法標準不能有雙標，強調國民黨站出來不是反對依法查賄，而是民主不能只剩民進黨做主。

    林沛祥指出，台灣一到選舉年，檢調系統彷彿就切換成「查賄選特別版」，同樣是餐會、敬酒與基層互動，卻因政黨不同出現不同標準，「有些人叫賄選，有些人卻叫民主交流」；有些人敬酒叫「影響投票」，有些人逐桌拜託卻叫做「基層關懷」，原來在民進黨執政之下，台灣不只缺電，連標準都開始「綠電化」。

    林沛祥表示，近期接獲宜蘭地方朋友檢舉，指賴清德總統競選時成立的「信賴之友會」舉辦大型餐會，力挺民進黨宜蘭縣長參選人林國漳，現場不僅有候選人公開拉票，行政院政務委員陳金德也逐桌敬酒懇託，他質疑，若這樣不算「請客吃飯拚選舉」，那什麼才算？

    他強調，問題不在能不能吃飯，而是法律標準是否一致。若民進黨辦餐會被視為合法交流，在野黨晚上辦政策說明會，民眾下班來參加，準備便當、炒米粉、熱湯，會不會被查、被搜索、隔天就有媒體標題上面寫「涉嫌賄選」？還是說只要掛上信賴、民主、台灣價值等幾個字，就變成忽然全部變成合法？

    羅智強則說，台灣只有一種罪，就是民進黨說你有罪；台灣也只有一種無罪，就是民進黨說你無罪，檢調雙標化，已經是台灣現在司法最大的沉痾。

    黨團提出3大訴求，要求法務部、最高檢察署跟調查局，立即公開統一的選舉參敘執法標準；要求檢調單位建立跨黨派一致性執法原則；要求中選會與法務部在選舉前召開公開說明會，統一全國候選人的競選、競選活動規範。 把灰色地帶講清楚，不要讓候選人只能靠「猜長官心情」來決定今天能不能發便當。

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