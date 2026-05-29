1週內逾890人遷戶籍至關西 王婉諭質疑：新竹縣政府睡著了嗎？

據中央社報導，截至5月27日，近3天遷入人數已經超過890人。對此，時代力量黨主席王婉諭質疑「請問新竹縣政府睡著了嗎？」。（記者廖雪茹攝）

新竹縣關西鎮近年來人口快速流失，下屆縣議員席次很可能從2席減為1席。加上新竹縣選委會也指出，本屆應選名額以今年5月底戶籍統計人口數為準，據中央社報導，截至5月27日，近3天遷入人數已經超過890人。對此，時代力量黨主席王婉諭質疑「請問新竹縣政府睡著了嗎？」，甚至連鎮長陳光彩自己也坦承，這筆錢就是要靠人口回流，保住關西2席縣議員席次。

王婉諭在臉書發文指出，關西鎮用「石油津貼」吸引民眾遷戶籍，短短幾天就有超過890人遷入，目的是為了要保住縣議員席次，新竹縣政府還要繼續裝作沒看見嗎？22日代表會通過普發現金；29日，設籍領取截止。短短一週，大量人口湧入關西。這些人真的住在關西嗎？有多少人只是為了領5000元而短期遷入？有沒有同一地址大量設籍、空屋設籍、親友戶籍集中遷入的情形？

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王婉諭表示，新竹縣政府自己的戶政資訊就寫得明明白白：沒有居住事實卻申請不實遷入，可以依法處罰。明明有法可以管，問題是民政處到底想不想管？面對這麼明顯的異常遷籍潮，戶政機關必須去查清楚這些戶籍到底是真是假。因為這已經不只是戶政問題，更是選舉公平問題。關西如果因此保住1席，竹東鎮、五峰鄉就可能少掉1席。民主制度不能變成競相加碼的數字遊戲。

王婉諭想請問縣長楊文科，「你是否參與了金額協調？你是否知道，5月底的戶籍人口會直接影響縣議員席次分配？你是否知道，這項政策可能引發短期大量遷籍，進而影響其他選區的代表權？如果縣府知道，卻放任民政處和戶政機關不查核，等於是放任公共預算被拿去灌戶籍、換席次。那楊文科縣長，你就是共犯結構的一員。」

王婉諭再次要求新竹縣政府，立刻啟動專案查察！5月22日到29日遷入關西的人口，到底有沒有實際居住事實？如果有查到虛報遷徙，就該依法撤銷登記、裁罰。公共預算是拿來照顧鄉親的，不是拿來買人口、換席次的。

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