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    首頁 > 政治

    陳水扁涉買官洗錢案免訴確定 藍批傷害司法

    2026/05/29 13:06 記者羅國嘉／台北報導
    立法院國民黨團書記長林沛祥重批，此先例一開，對中華民國司法是很大的傷害，原來拖過去、逃過去、找方法混過去就可以，不僅讓民眾內心對判決自有定見，更恐讓未來司法形成「原來拖到後面，就會沒事」。（記者羅國嘉攝）

    立法院國民黨團書記長林沛祥重批，此先例一開，對中華民國司法是很大的傷害，原來拖過去、逃過去、找方法混過去就可以，不僅讓民眾內心對判決自有定見，更恐讓未來司法形成「原來拖到後面，就會沒事」。（記者羅國嘉攝）

    前總統陳水扁被控於台北101前董事長陳敏薰買官案中涉嫌洗錢，此案日前免訴確定。對此，立法院國民黨團書記長林沛祥重批，此先例一開，對中華民國司法是很大的傷害，原來拖過去、逃過去、找方法混過去就可以，不僅讓民眾內心對判決自有定見，更恐讓未來司法形成「原來拖到後面，就會沒事」既定印象。

    陳水扁被控在台北101前董事長陳敏薰買官案中犯洗錢罪，一審認為追訴權時效，即直接判決免訴，程序未妥適，撤銷發回更審，檢方以時效計算錯誤等理由提起上訴，台灣高等法院二審駁回上訴，仍認定時效消滅而免訴。檢方再提上訴，最高法院28日駁回上訴，全案免訴確定。

    林沛祥說，尊重法院的裁判，但是民眾對於這樣的判決，心裡自然有定見，「原來拖到後面，就會沒事。」法律上有所謂的「先例」，也就是先決的判決怎麼樣，未來的判決會先依據先例，做相對一致性的判決，這個先例一開，對於中華民國的司法，是很大的傷害，原來拖過去就可以，逃過去就可以，找方法混過去也可以，其實對於我們的未來的司法，其實是有莫大的傷害。

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