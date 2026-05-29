為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    遏止毒駕歪風 民眾黨團提修「刑法」全面拉高罰則

    2026/05/29 12:57 記者陳治程／台北報導
    立法院台灣民眾黨黨團今早召開記者會，說明院會重大法案提案規劃。（台灣民眾黨提供）

    立法院台灣民眾黨黨團今早召開記者會，說明院會重大法案提案規劃。（台灣民眾黨提供）

    有鑒於毒駕事件引起社會高度關注，民眾黨團今指出，今日立法院院會將由立委陳昭姿代表提案修訂刑法第185之三條，全面拉高毒駕刑罰，遏止犯法；黨團也同時將提案「公路法」、「空氣污染防制法」、「法院組織法」等三案修正草案逕付二讀，全面加速推動三讀通過。

    立法院民眾黨黨團今（29）日上午召開院會前記者會，說明今日目標提案法案、修法方向和修法訴求。

    面對毒駕死傷事件頻傳，立委陳昭姿主張修訂「刑法」第185條之三條，強調毒駕惡性更勝於酒駕，提案修法將刑責、刑度從三年以下有期徒刑、得併科三十萬以下罰金，加重為一年以上五年以下，得併科三百萬元以下罰金；並新增「沒收動力交通工具」罰則，不問其屬於犯罪行為人與否，當場執行，此外，再犯者將不得易科罰金，多管齊下遏止毒駕殺人。

    為防治漫天喊價的國道「拖吊蟑螂」，黨團總召、立委陳清龍亦力推「公路法修正草案」逕付二讀，該草案全面納管車輛拖救業，主張若違反定型化契約，可處以最高100萬罰緩，要求該案通過後三個月內即施行。

    「空氣污染防制法修正草案」第30條部分，立委邱慧洳說明，現行固定污染源操作許可證展延期限為三至五年，黨團主張滿足特定條件者，許可證有效期限將減為二年，包含曾違反該法並經處分確定、固定污染源位於總量管制區、且設置操作未達五年，以及燃煤公私場所連二年減煤量達標比率不足50%。另許可證審查期間，黨團主張原照緩衝期僅4個月，逾期即失效。

    最後，有鑒於總統本月初提名新任檢察總長徐錫祥遭立法院否決，為避免國會人事同意權被架空，民眾黨團也有意修訂「法院組織法」第66條，要求最高檢察署檢察總長之代理「不得逾三個月」，且經立法院不予同意之該職務之被提名人，「不得為代理人」。

    立委許忠信表示，這3項法案攸關民生權益、環境安全及憲政體制運作，修法需求迫切，因此，民眾黨團因而已提案逕付二讀的程序手段，來加速法案審議。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播