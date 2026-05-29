「鞭刑公投」今未闖關 傅崐萁：仍與民眾黨協商中

立法院國民黨團總召傅崐萁。（資料照）

國民黨立委洪孟楷等人提出「鞭刑入法」公投案，主張針對性侵害犯罪、凌虐幼童罪、以及高額詐欺罪、複合型態加重詐欺罪，增設由法院宣告並依法執行特別刑法制度（鞭刑），傳出今日立法院會將會處理鞭刑公投案。對此，立法院國民黨團總召傅崐萁表示，還在跟民眾黨溝通，今天不會正式提案，但會在最短的時間提出與民生、社會息息相關的重大案子。

傅崐萁指出，這涉及到全民重大利益，現在執政者有諸多施政是人民所不滿的，該修的法要修，應表示民意的部分也必須讓民意能夠伸張。畢竟修完法後，即便是人民有高度意願，立法院也全力推動，但修完法後，行政院長卓榮泰也不見得會副署，像是完全獨裁專制的政權，因此這個必須交由全民公決，公投案是非常重大的民意伸張相關提案。

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傅崐萁表示，無論是鞭刑或是反廢死等相關議題，國民黨團與民眾黨還在溝通當中，藍白一定會提出最符合民意的需求，目前兩黨還在協商，所以今天還不會正式提出公投的提案，但是會在最短的時間提出與人民生活與社會息息相關的重大案子。

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