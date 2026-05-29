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    首批軍購預算三讀 徐巧芯：下波140億美元軍售無消息 政府不能消極等待

    2026/05/29 12:21 記者方瑋立／台北報導
    國民黨立委徐巧芯。（記者方賓照攝）

    國民黨立委徐巧芯。（記者方賓照攝）

    立法院今天三讀通過首批對美軍購預算88.1億餘元，國民黨立委徐巧芯今（29）日在立法完成後發言表示，完成首波預算審議充分證明國民黨不反對國防建設，而是負責任的監督。她強調，外界高度關注140億美元的對台軍售案至今仍無消息，她呼籲政府不能只是消極等待，主動向美方了解軍售案推動情形。

    徐巧芯說，軍購特別條例終於完成立法院審議，並且順利通過第一波的預算，在預算審查過程中，充分證明國民黨並不反對國防建設，而是負責任的監督每一筆納稅人的預算，確保國家的安全建設能夠做得更有效率、更符合實際的需求。

    徐巧芯表示，過去幾個月，外界不斷抹黑聲稱預算審查會拖延軍購進度，甚至說海馬士多管火箭系統首期款付款期限在5月31日到期。但是當時她就不斷強調，國民黨會負責任、盡快加速審議，也確實在期限前完成相關預算審查，證明這些指控並非事實。

    徐巧芯強調，更多國人關心的是第二波140億美元的對台軍售案，至今仍然沒有進一步的消息。她指出，對於這個攸關重要的軍購計畫，政府不能只是消極的等待。所以她呼籲賴清德總統、卓榮泰院長，應該要積極掌握最新進度，主動向美方了解相關軍售案的推動情形，釐清是否有延宕的情況，有沒有調整或者其他變數，並且誠實的向國人報告。

    她說，國防安全不是口號，也不是送張忠謀的書給川普就可以了事的。國民黨會繼續堅持提升國防戰力的建設，以及盡到監督的責任，希望民進黨政府也能做到。

    據了解，立法院院會今天通過的「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別預算」第一波預算，其前身為政府原提出的8年期1.25兆元「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」，該條例在2025年11月27日函請立法院審議。

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