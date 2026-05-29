馬英九基金會提告蕭旭岑 羅智強：蝸牛角上爭何事？

國民黨立委羅智強說，「蝸牛角上爭何事，石火光中寄此身」，更感嘆「手心手背都是肉，此時無言勝有言。」（記者羅國嘉攝）

馬辦家變越演越烈，馬英九基金會今天對前執行長蕭旭岑、王光慈提起侵占、背信等刑事告訴。對此，國民黨立委羅智強引「對酒」詩，嘆「蝸牛角上爭何事，石火光中寄此身」；立法院國民黨團書記長林沛祥則說，盼此事早點落幕。

馬英九基金會今天發表聲明，關於蕭旭岑、王光慈2人涉嫌背信、侵占等案件，馬英九基金會基於維護基金會權益、公益資產及社會信賴，已於今日上午委由律師備妥刑事告訴狀及相關事證，正式向台灣士林地方檢察署提起刑事告訴，以請求司法機關依法釐清事實、明辨責任。

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蕭旭岑則在今早接受專訪時表示遺憾，重申沒拿任何一分不應該拿的錢，「就讓司法還我清白公道」；要走到對簿公堂，「傷害最重的是馬英九總統」。

針對馬英九基金會提告蕭旭岑、王光慈等涉背信、侵占，羅智強說，「蝸牛角上爭何事，石火光中寄此身」，更感嘆「手心手背都是肉，此時無言勝有言。」林沛祥則說，羅智強回答得很好，也希望這件事情早點落幕。

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