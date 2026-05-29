遭控財產暴增、施壓官員圖利 藍營台東縣長參選人吳秀華：非事實

吳秀華質詢時自清財產經得起檢驗、從未施壓官員。（記者黃明堂翻攝）

台東縣議長吳秀華由國民黨徵召參選下屆縣長，議員林參天今天再質疑其財產在短期內神速暴增億元，並與財團合資投資山坡地、企圖變更地目興建渡假村，甚至利用職權施壓縣府拓寬建和農路以圖利自身利益。吳秀華隨後在質詢時自清，反駁林參天的指控完全不是事實，強調整個農路拓寬過程一切合法合規，自己的財產申報更是公開透明、絕對經得起檢驗。

林參天在質詢時指出，吳秀華的存款在短短2年間從135萬元暴增至5600萬元，甚至一度達到億元，高達百倍的存款增幅究竟從何而來？林參天再指吳秀華與三地集團董事長鍾嘉村合資持有建和山區高達18公頃的土地，企圖將農牧用土地變更為旅館用地，質疑縣府拓寬該區域的農路，根本是為了議長個人的渡假村開發案在量身打造。

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吳秀華隨後利用質詢的機會展開反擊。牠表示，建和農路的拓寬完全是基於當地的防汛需求，以及歷年來農民與地方發展的陳情案，縣政府在整個審查與施作過程中皆符合法令規範，絕對沒有圖利任何特定人士。

對於最敏感的財產暴增爭議，吳秀華則坦蕩回應，她個人的財產申報向來是公開且透明的，既然自己敢將所有財務狀況攤在陽光下，就代表她對自己的操守負起全責，也完全經得起司法與大眾的檢驗。她同時強調，自己與家人、甚至辦公室團隊，從政十幾年來從未對第一線公務人員施加任何壓力，即便面對民眾的陳情壓力，也絕不為難基層。

吳秀華感謝縣長及縣府農業處、建設處、政風處等同仁，在頂著外界龐大輿論壓力下，依然勇敢說真話、做實事，捍衛了公務體系的尊嚴。她語重心長地表示，政治可以有不同的立場，但不應該用抹黑和造謠來達成政治目的，她期盼年底的選舉能回歸正向競爭，不願看到台東的政治風氣因不實指控而遭到污染。

林參天質詢時質疑議長吳秀華財產來源。（記者黃明堂翻攝）

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