馬英九基金會告蕭旭岑、王光慈涉背信侵占 士檢分案由經濟犯罪專組偵辦

馬英九基金會委由律師至士林地檢署遞狀，對前後任執行長蕭旭岑、王光慈2人提出涉嫌背信、侵占等罪之告訴，士檢上午收狀暫分為「他」字案，由經濟犯罪專組檢察官林弘捷偵辦。（資料照）

馬英九基金會爆發財務紀律問題，衍生內鬥疑雲，基金會今天委由律師至士林地檢署遞狀，對前後任執行長蕭旭岑、王光慈2人提出涉嫌背信、侵占等罪之告訴；對此士檢表示，上午已經收狀並完成分案，暫分為「他」字案，由經濟犯罪專組檢察官林弘捷偵辦。

主辦檢察官林弘捷是司法官學院55期結業，2023年自桃園地檢署調任士檢，曾偵辦柬埔寨人口販運案，救出多名受困國人；超商大夜班店員勸阻客人戴口罩卻遭刺死案；內湖工人雙屍命案；國民黨立委廖先翔之父、前新北議員廖正良涉竊佔汐止水源段4筆國有地經營停車場案，去年12月依竊佔罪起訴廖正良。

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馬英九基金會今日聲明指出，已於今日上午委由律師備妥刑事告訴狀及相關事證，正式向士檢提起刑事告訴，請求司法機關釐清事實、查明真相，既已進入司法程序，基金會現階段不便對外說明案件細節，後續將全力配合司法調查。

據悉，基金會控告的被告為前後任執行長蕭旭岑、王光慈，涉案罪名為刑法背信罪、侵占罪。

背信罪是指「為他人處理事務」者，意圖為自己或第三人不法利益，或損害本人利益，違背任務致生財產或其他利益，最重可處5年徒刑；侵占罪是指「意圖為自己或第三人不法之所有，侵占自己持有他人之物」，同為5年以下有期徒刑之罪。

不過，若是侵占具公益性質的基金會公益款，即「因公益所持有之物」，則可能構成公益侵占罪，法定刑法為1年以上、7年以下，檢察官、法官偵審時若發現符合要件，起訴、審判時可變更適用法條。

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