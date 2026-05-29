被爆與台商合捧現金拍照 蕭旭岑稱收到錢就交給「她」

前國安會秘書長金溥聰日前召開記者會，公開前馬英九基金會執行長蕭旭岑與台商韓螢煥手捧現金合照。（資料照）

前國安會秘書長金溥聰日前召開記者會，公開前馬英九基金會執行長蕭旭岑與台商韓螢煥手捧現金合照，質疑為何該筆金額沒有入帳？蕭旭岑上午接受「千秋萬事」節目專訪表示，他當天收到錢晚上就交給處理財務的王光慈，也從來沒跟馬英九討論過錢，2024年3月有開會詢問馬要怎麼處理，資料都有交給三人調查小組。

蕭旭岑指出，馬英九基金會成立之後，很多同仁碰到有一些支持馬英九的熱心民眾到基金會的樓下說要捐2000、5000元﹐同事都要下去拿，也有民眾要求拍照。馬英九跟一些熱心幫助他的婦女領袖吃飯時，有時候也會拿出現金10萬、20萬、30萬。「我們的程序是只要拿到錢，都要立刻交給負責財務的同事王光慈，重點是在於這個錢要怎麼處理」。

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蕭旭岑表示，「王光慈很明確的告訴同事，這些錢只要是捐給基金會一定要入帳」，要開收據給捐錢的民眾，要他的身份證及抬頭，讓捐錢者可以抵稅。但有些人不希望曝光、不希望顯示在捐款的名冊上，後來她去問王光慈，就算要用無名氏登載，但不管是王光慈還是馬辦公室主任去存，但他們沒有那麼多財產要怎麼存？必須要註明說這是誰的捐款。

蕭旭岑提到，基金會必須靠捐助才能夠運作，2023年的台商秋節餐會之後，陸陸續續有一些台商捐款，大部分都有入帳，但詢問韓螢煥提供資料，他就說「我不要」。有一個關鍵點是2024年賴清德總統當選，民進黨繼續執政，許多台商怕被查水錶，不敢捐給馬英九基金會，就捐給馬英九個人，他非常不能認同用懷疑的眼光，甚至說「紅錢」去質疑這些台商，應該要思考為什麼台商不敢捐給馬英九基金會，變成只能用饋贈的方式捐給馬英九個人，就是因為政治壓力。

蕭旭岑說：「今天把它變成一個核彈要毀滅我，我願意承受」，但是不能夠汙名化任何一個在大陸努力奮鬥的台商，不能汙名化任何一個願意支持馬英九的人。

蕭強調，這些年馬英九的帳，包含私帳，都是王光慈在處理，他從來沒跟馬英九討論過錢。到了2024年2月，王光慈跟他說，如果有些捐款無法開收據就要退，但聯繫的結果這些人不要退，剛好馬英九的禮遇要結束了，結束後會差非常多，王光慈就建議由他來開口詢問馬英九這件事要怎麼處理，所以他們在2024年3月15日會議之中提出，會議資料有提供給調查小組，所以調查小組會做出清白的結論不是沒有道理。

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