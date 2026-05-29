關心宜蘭農民權益 林國漳提加碼農保及有機面積

民進黨宜蘭縣長參選人林國漳（中）、員山鄉長參選人李筱婷（左）及縣議員李姿婷（右）赴蓮霧園關心果農。（記者王峻祺攝）

宜蘭農民長年「看天吃飯」，民進黨宜蘭縣長參選人林國漳今早偕同員山鄉長參選人李筱婷、縣議員參選人李姿婷等人，赴員山蓮霧園關心果農，重申未來若入主縣府，要將常態性加碼農業保險補助至95％，並推動有機農業面積倍增，盼給在地農民最實質的保障與尊嚴。

林國漳今早走訪蓮霧園，並親自採摘「南洋一號」，對於農民用心將「黑糖芭比」等改良品種，種出高達15度的甜度與繁瑣套袋工序表達感佩，並再次提出加碼農保及有機面積等農業核心政見，首要將在中央補助農保基礎上，由縣府提高補貼比例，讓整體保險覆蓋率達95％。

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林國漳說，宜蘭現有約870公頃有機耕作面積，也會力拚提升至2千公頃，達全球平均水平的4倍，落實環保減碳，並呼籲全民支持立法院通過老農津貼調高至1萬元法案，保障老農生活。

具15年基層服務經驗的李筱婷直言，農民最怕繁瑣行政程序，未來鄉公所將主動關懷，並簡化災損提報流程，讓老農免受文書作業之苦，同時鼓勵青農返鄉，縮短農業人才斷層。

李姿婷則強調，宜蘭「厚雨水、厚颱風」，農保與中央災害補助必須雙軌並行，未來將在縣議會捍衛縣府常態性加碼95％保費的預算，作農民最堅實後盾。

黃姓果農坦言，務農風險極高，「今年豐收不代表明年順利」，肯定林國漳團隊提出的保險補助與流程簡化，若能落實且手續簡便，對農友將是最大幫助。

宜蘭農民長年「看天吃飯」，民進黨宜蘭縣長參選人林國漳（中）偕同員山鄉長參選人李筱婷（右）、縣議員參選人李姿婷（左）等人，赴員山蓮霧園關心果農。（記者王峻祺攝）

林國漳（右2）走訪蓮霧園，並親自採摘「南洋一號」，對於農民用心將「黑糖芭比」等改良品種，種出高達15度的甜度與繁瑣套袋工序表達感佩。（記者王峻祺攝）

林國漳（中）率宜蘭團隊關心蓮霧果農。（記者王峻祺攝）

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