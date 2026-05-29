張惇涵率3中選會被提名人拜會國民黨團 林沛祥：專業中立就支持

行政院秘書長張惇涵（左3）今與三位被提名人選，包含前行政院參事沈淑妃（右3）、律師蔡維哲（右2）、法務部政務次長黃謀信（右1）拜會立法院國民黨團。（記者方賓照攝）

藍白3月封殺民進黨政府推薦的中選會委員名單，僅通過主委游盈隆及藍白黨團所推薦三名人選，行政院4月21日補提名前行政院參事沈淑妃、律師蔡維哲、法務部政務次長黃謀信3位中選會委員名單，送立法院審查，行政院秘書長張惇涵今（29）日與三位被提名人選拜會立法院國民黨團，希望能讓中選會運作健全。立法院國民黨團書記長林沛祥則回應，只要是專業、優秀、保持中立的好人選，就會支持。

林沛祥指出，中選會肩負全國公職選舉、罷免與公投等重大選務，最主要的任務就是公平、公正，每次投開票結果都牽動社會穩定與人民對新政府的信任，因此中選會委員不僅要超越黨派、獨立行使職權，更應成為民主憲政的守護者。人民對中選會期待很高，不希望中選會在面對選務爭議的時候有一些偏頗，更不能讓選務獨立受到外界的質疑。國民黨作為最大在野黨，對中選會人事審查將秉持實質審查、嚴格把關原則，也希望被提名人充分準備，以專業與態度爭取立法院認同。

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張惇涵表示，此次拜訪藍綠白3黨，主要依據「中選會組織法」第三條規定，中選會應設置9至11名委員，但經上次立院行使人事同意權後，目前僅有8位委員，為了讓中選會運作更加健全，因此行政院提名3位中選會委員人選，盼能獲得立院朝野黨團的支持與同意。

張惇涵說，沈淑妃是資深公務員，從1983年就踏入公職生涯，一路從孫運璿時代做到卓榮泰時代，今年1月退休，沈淑妃公職生涯期間都在做法務工作，部會經歷豐富；第二位是律師蔡維哲，有台大法律及經濟雙專業背景，蔡執業期間長期關注弱勢權益，也相對年輕，希望他的加入能為中選會帶來新氣象、新活力。

另外，第三位被提名人是現任法務部政務次長黃謀信，畢業於中興大學法律系，擁有政大法學碩士及博士學位，也曾歷任澎湖、台中及屏東地檢署檢察長，查緝賄選的實務經驗豐富。

最後，張惇涵表示，三位被提名人都有共通特點，就是都有法政專業，也有豐富實務經驗，無黨無派，希望透過這次提名，除了健全中選會未來的運作之外，也能夠彰顯中選會是一個超越黨派、獨立行使職權的機關，希望接下來的審查程序能夠獲得朝野政黨支持。

行政院秘書長張惇涵（左3）今與三位被提名人選，包含前行政院參事沈淑妃（右3）、律師蔡維哲（右2）、法務部政務次長黃謀信（右1）拜會立法院國民黨團。（記者羅國嘉攝）

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