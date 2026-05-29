選務不可荒廢！中選會3被提名人拜會立院 張惇涵籲朝野理性審查

行政院秘書長張惇涵。（記者方賓照攝）

2026九合一大選倒數半年，行政院日前將新提名人選沈淑妃、蔡維哲及黃謀信等3人名單函送立法院審查，行政院秘書長張惇涵今（29日）率3人拜會立法院民進黨團，並指出無論是今年底九合一大選、或是2028年總統大選，選務工作一天不可荒廢，希望朝野黨團理性審查、給予支持。

立法院會於3月13日投票通過中選會主委被提名人游盈隆等4位委員人事案，副主委被提名人胡博硯等3人未通過。行政院隨後於4月21日任命游盈隆等4位委員，並補提名前行政院參事沈淑妃、律師蔡維哲、法務部政務次長黃謀信3位委員名單，送交立法院審查。

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張惇涵今天帶領3位被提名人赴立法院，首站拜會民進黨團。張會後受訪表示，根據「中央選舉委員會組織法」規定，中選會置委員9人至11人，在上次中選會人事同意權案表決後，目前中選會的委員人數只有8位，離最低門檻還有1位，行政院希望透過補提名的作業，能讓中選會的運作更為健全永續。

關於被提名人資歷，張惇涵說明，3位被提名人都有法學專業、實務經驗及無黨無派，沈淑妃是相當資深的公務人員，從民國72年踏入公職到退休、「從孫運璿院長做到卓榮泰院長」，有40年左右的法規與實務經驗。

張惇涵說，年輕律師蔡維哲長期投入弱勢保障、西拉雅族人權益的保障，相信在新銳律師投入後，能夠讓中選會有更耳目一新的氣象。黃謀信歷任屏東、台中、澎湖的檢察長，在地方服務期間，對查察賄選的工作有相當豐富的實務經驗。

張惇涵強調，這3位被提名人都具有法學專業、豐富實務經驗，且皆為無黨無派，若立法院朝野黨團都能同意，相信更能健全中選會的運作，希望透過拜會各黨團、以及未來的公聽會和審查會，能夠獲得全力支持。

媒體關切，擔心在野黨以政治理由杯葛專業人選？張惇涵回應，希望朝野政黨都能理性、務實地來審查這3位被提名人的人事同意權案，且選務工作非常繁重，無論是今年底的九合一大選、或是2028年總統大選，選務工作一天不可荒廢，希望朝野黨團都能夠支持，讓這3人能夠進入到中選會，讓選務的運作更順暢。

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