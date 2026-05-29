遭馬英九基金會提告 蕭旭岑：若有任何不法願辭國民黨副主席

國民黨副主席蕭旭岑。（資料照）

馬辦家變越演越烈，國民黨立委謝龍介建議國民黨副主席蕭旭岑向國民黨主席鄭麗文「請假停職」，去基金會對帳，而不是將私人的基金會的事上綱到國民黨鬥爭，而今天上午馬英九基金會也已提告。蕭旭岑今被媒體問到是否會考慮請假，他表示，如果有任何不法，「我願意辭去國民黨副主席」。

蕭旭岑表示，如果有任何不法，他願意辭去國民黨副主席。至於現階段，他會向鄭麗文報告，之後再對外說明。

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媒體詢問，是否會覺得馬英九基金會提告是刻意來逼辭職的手段？蕭旭岑說，他不願意做政治的猜想，但他看到那張照片（指與台商捧金照）後就知道真相不重要。反正那張照片出來就是要有一些毀滅性的政治意涵，真相是什麼不重要。否則為什麼那張照片不願意提供給三人小組？他覺得這已經是真相大白了。

媒體追問，對於馬英九基金會不是到法院告發，而是向檢方提起刑事訴狀，會不會擔心這可能是最不想要看到的狀況？蕭旭岑表示，他們應該有他們的目的，那既然已經做了，我們就就是面對，他相信社會自有公平。

此外，對於近日是否有與馬家人連絡？蕭旭岑表示，他一直有跟馬家人保持聯繫，馬大姐（馬以南）公開說明說感謝長年追隨馬總統的部屬，他相信馬家人對他們的付出也都看在眼裡。

媒體詢問，對於馬大姐是平常跟你們有保持聯絡是請求幫忙馬總統？蕭旭岑說，他是指過去在基金會的時候；但被問到這段時間跟馬家人連絡，蕭旭岑表示，他只能講到這邊，就是他有跟馬家人保持聯繫。

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