馬辦內鬥持續延燒 吳靜怡：國民黨陷邊緣化危機

前國安會秘書長金溥聰（資料照）

馬英九基金會25日上午舉行記者會，前國安會祕書長金溥聰提出事證並出示照片，稱前員工蕭旭岑、王光慈違反財政紀律。對此，媒體人吳靜怡表示，金溥聰「出場即壓制」蕭旭岑，國民黨在「馬英九遺產」爭奪戰中的邊緣化危機。

吳靜怡在臉書PO文表示，馬英九基金會風波，表面上是財務紀律爭議，實際上已經演變成一場「誰能代表馬英九」、「誰能掌握馬英九政治遺產」、「誰能定義藍營正統」的權力代理人戰爭，這一週，金溥聰在記者會後，讓單一事件驅動病毒式擴散和曝光量快速攀升，昨日達到高峰；蕭旭岑雖在事件初期有短暫聲量，但很快被壓制；國民黨則始終維持低檔，反映黨中央在這場馬辦內鬥中幾乎失去議題主導權。

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吳靜怡指出，真正關鍵在於，金溥聰不是單純出來開記者會，而是帶著三種武器登場，第一，馬英九數十年核心幕僚的「正統性」；第二，蕭旭岑與台商手捧現金合照的「視覺化證據」；第三，「老臣護主」的情緒敘事，這三者結合，讓金溥聰一出場就把議題從「基金會調查小組查無明確事證」翻轉成「馬英九是否被身邊人蒙蔽、孤立與挾持」，現金照片比抽象的調查報告更具傳播力，而金溥聰哽咽、強調不能不管馬英九等等的情緒敘事，讓事件從財務爭議升級為忠誠與背叛的戲劇。

吳靜怡續指，最熱的議題是金溥聰原定接受趙少康的廣播節目專訪，卻因記錯地點誤跑到飛碟電台而大遲到，趙少康當場開玩笑揶揄：「你失智啦？現在很流行失智這個話題。」 這一插曲迅速在社群媒體上發酵。然而，金溥聰爆料馬英九與周美青目前並未同住，而是住在對門的不同房子；更還原在「輔助宣告」消息曝光當天，馬英九曾焦急地跑到對門按周美青的門鈴、敲門，卻始終無人開門，馬英九向他大嘆自己「被繭居了」。儘管金溥聰當晚因外洩隱私向周美青鄭重致歉，但當日其單獨聲量已是蕭旭岑的十倍，隨著司法訴訟程序預備啟動之傳聞擴散，金溥聰攀到最高峰。

吳靜怡分析，家族一方要保護馬英九的身體與法律安全；金溥聰一方要保護馬英九的清廉與歷史定位；蕭旭岑一方則試圖守住馬辦運作與兩岸交流路線。國民黨中央呢？完全喪失了議題設定與危機引導的能力，只能呼籲「回歸法律與醫學專業」，試圖讓事件降溫，卻沒有能力提出政治解釋，李德維更代表「黨內前立委」與「前國安會秘書長」在媒體上互控欺騙、揚言提告的畫面，對國民黨的社會形象造成了嚴重打擊，尤其當副主席蕭旭岑爭議牽涉台商現金、兩岸往來、基金會財務與政治幕僚權力，這些元素加在一起，會讓國民黨過去強調的有執政經驗，全部遭到反噬。

吳靜怡直言，蕭旭岑失去的是一時，國民黨失去的卻是馬英九，「清廉前總統」被拖進「家族、幕僚、基金會、現金、輔助宣告」的混戰中，國民黨就必須面對一個更殘酷的問題：如果連馬英九的政治遺產都變成內鬥戰場，國民黨還剩下什麼可以說服社會，它有能力治理國家？不論最終法律裁定如何，傷害已經造成，對藍營整體「馬英九」的精神圖騰造成了毀滅性的重創。

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