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    首頁 > 政治

    26.2％婦女不想生！ 行政院坦言：3800億元人口對策短期難見效

    2026/05/29 09:33 記者鍾麗華／台北報導
    根據衛福部去年底公布的婦女生活狀況調查報告，不想要有小孩的比率攀升，從2017年的19.2%增加至2024年的26.2%。（資料照）

    根據衛福部去年底公布的婦女生活狀況調查報告，不想要有小孩的比率攀升，從2017年的19.2%增加至2024年的26.2%。（資料照）

    根據衛福部去年底公布的婦女生活狀況調查報告，不想要有小孩的比率攀升，從2017年的19.2%增加至2024年的26.2%。對於賴總統提出每年3800億元的「台灣人口對策新戰略」是否可「催生」？行政院發言人李慧芝昨（28）日在院會後記者會坦言，政策目標是要讓人力符合國家發展的需求，「政策短期內不一定能立刻見效」。

    根據衛福部調查全國1萬5165名婦女，婚姻狀況以有配偶或同居伴侶者占50.1%最多，未婚且無同居伴侶者占36.5%居次，離婚或分居者占10.4%，喪偶者占3.0%。

    無配偶婦女（包含未婚、有同居伴侶、分居、離婚或喪偶者）中，32.4%表示未來「有結婚、再婚意願」，24.3%表示「不想結婚、再婚，但想有固定伴侶」，另有 43.3%婦女則表示「沒有結婚、再婚意願，也不想有固定伴侶」。

    相較於2017年，有子女比率減少 3.5 個百分點，想要有小孩比率減少7.4個百分點。依年齡別觀察，年齡愈輕婦女表示不想要有小孩比率愈高，由55至64 歲12.0%上升至 15至24 歲45.9%。

    人口對策新戰略每年投入3800億元，是否能提升生育率？國發會主委葉俊顯昨指出，人口政策有別於一般政策，無法訂定每年生多少小孩，「不是做了就可以馬上得到成果」，行政院將成立人口對策新戰略執行小組，未來會設定KPI滾動檢討成效。

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