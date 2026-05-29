北士科蓋變電所派公運處協商 林延鳳批北市府「莫名其妙」

台北市議員林延鳳指出，2023年就有北士科廠商向產發局反映供電穩定的需求。（台北市議員林延鳳提供）

台電因應輝達進駐北士科帶動AI產業用電需求大增，要蓋永久型變電站，直至27日才與市府達成「變壓器地下型」的半地下化折衷方案。

台北市議員林延鳳調閱資料發現，台電過去與市府溝通，對接的竟是管公車的公共運輸處，而非負責產業、電力的產發局，也沒有府級單位跨局處協調，直到黃仁勳將來台，才有5月13日由副祕書長召集的會議，質疑台北市長蔣萬安這樣是很重視變電所的案子？市府卻回應「會議由公運處處長召開，台電派出的是副處長，也沒見過今（28）天去會勘的兩位立法委員。」讓她直呼「莫名其妙，行政權到底在誰手上」。

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林延鳳說，台電因應輝達進駐北士科帶動AI產業用電需求，較之前的醫療智慧園區倍增，於2025年7月25日向台北市政府申請蓋變電所，市府依2009年都市計畫要求地下化；雙方來回溝通至今年5月13日止，與台電開了6次會，其中4次由公共運輸處召開、1次由產業發展局召開，直到蔣萬安將於5月15日到議會進行北士科專案報告前，才見府級官員、副秘書長林士斌於13日召集公運處與台電開會。

林延鳳說，北士科進駐廠商在2023年就曾於與產發局每半年一次的會議中，提出對供電不穩的隱憂；在去年11月產發局主導的與台電會議中，台電也提醒土地撥用的問題，但就她日前了解，撥用尚無進度。

林延鳳說，蔣萬安從輝達宣布落腳北士科起，一直在享受跟收割政治紅利，該做的事卻沒做到。若真的很關心北士科的發展，電力需求一定是後續招商最重要的，產發局卻沒有積極作為，「市府怎會如此後知後覺？」這樣代表蔣萬安很重視變電所的案子嗎？

對於北市府官員回應說「會議由公運處處長召開，台電派出的是副處長」意指層級比台電高，還說「也沒見過今（28）天去會勘的兩位立法委員（吳思瑤、沈伯洋）」，讓林延鳳直呼「莫名其妙」，「知不知道國營事業副處長的權責？」、「行政權到底在誰手上啊？」

台北市議員林延鳳對市府派公運處處長與台電對接，因應北士科需求新建變電所一事「莫名其妙」。（資料照，記者何玉華攝）

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