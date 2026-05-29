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    首頁 > 政治

    美國獨立250週年國慶酒會 陳其邁：台美共享自由民主價值

    2026/05/29 09:32 記者葛祐豪／高雄報導
    陳其邁（右三）會晤美國在台協會處長谷立言（左三）、美國在台協會高雄分處長張子霖（左二）。（高市府提供）

    陳其邁（右三）會晤美國在台協會處長谷立言（左三）、美國在台協會高雄分處長張子霖（左二）。（高市府提供）

    高雄市長陳其邁昨（28）日與美國在台協會（AIT）處長谷立言、美國在台協會高雄分處長張子霖會晤，就台美經貿合作、區域安全、產業發展與教育交流進行深入交流；晚間並出席美國在台協會高雄分處舉辦的「美國250週年國慶酒會」，強調台美共享自由民主價值。

    陳其邁指出，高雄今年3月與亞利桑那州及熊本縣簽署「三方經濟合作備忘錄」，並與亞利桑那州商務廳、皮馬郡、土桑市、亞利桑那大學及中山大學簽署「六方半導體生態系與全球人才夥伴合作備忘錄」，正式確立「台美日半導體戰略三角」。未來三方持續透過實地互訪，強化產官學界合作，在半導體產業、人才培育及跨國研發等議題深入交流。

    陳其邁強調，高雄將持續強化智慧城市治理、AI產業、矽光子等前瞻半導體技術，相信台美雙方皆能共創符合雙邊利益的成果，他也感謝谷立言處長及高雄分處張子霖處長自就任以來，積極推動台灣、高雄與美國之間的各項合作，是高雄推動城市轉型與產業升級的重要支持力量。

    谷立言（Raymond F. Greene）則肯定高雄在促進台美交流的貢獻，也進一步強化安全與社會韌性夥伴關係，雙邊人民情誼更加緊密；即將卸任的張子霖（Neil H. Gibson），回顧在南台灣服務的3年期間，與高雄合作多項活動，台美緊密互動，深信未來雙方將持續深化實質夥伴關係。

    陳其邁昨晚並參加「美國250週年國慶酒會」，他引用美國前總統雷根的名言，強調自由民主並非與生俱來，而是需要持續被捍衛及傳承。台美因擁有共同理念，在面臨國際局勢快速變化時，更能持續深化合作與互信，期盼未來高雄與美國在科技、產業及民主夥伴關係上，繼續攜手前進。

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