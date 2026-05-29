為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    「搞得好像沈伯洋才是市長」 溫朗東酸蔣萬安跟著調整政策

    2026/05/29 11:02 即時新聞／綜合報導
    民進黨立委沈伯洋（左）台北市長蔣萬安（右）。本報合成。（資料照）

    民進黨立委沈伯洋（左）台北市長蔣萬安（右）。本報合成。（資料照）

    距離2026九合一大選倒數半年，民進黨徵召立委沈伯洋參選台北市長，對上爭取連任的現任市長蔣萬安。對此，名嘴溫朗東表示，沈伯洋參選以來，氣勢如虹，但蔣萬安有基層結構與連任優勢，沈伯洋要逆轉勝，難度高。但沈的團隊知道自己的首要任務是牽制蔣萬安、避免台北差距被拉大，影響新北選情。

    溫朗東在臉書PO文表示，跟李四川拉鋸的蘇巧慧，是這次2026地方選舉的主線。蘇巧慧如果能光復新北，綠營既有的縣市又守住，那便算是本土派的勝利，從此戰略位置來看，沈伯洋不是非贏不可，而是要穩紮穩打，透過綿密的市政攻勢，揭露蔣萬安團隊市政能力的匱乏。只要蔣萬安感到壓力，氣勢就無法帶動新北及其他縣市。

    溫朗東指出，沈伯洋用的是細火慢熬策略，不走奇襲，穩中求進步。因此，我們也不用過於心急，一步步從市政角度檢驗蔣萬安即可，另一方面，蔣萬安也感到壓力。沈伯洋求的是穩，逐步擴張支持，但蔣團隊有「王子包袱」，認為蔣萬安日後要走向走總統大位，此連任一役必須打得完美。一方求穩定進步，一方求毫無缺點，那就是蔣萬安作繭自縛，非得把市政問題政治化不可。遇到鼠患、吸煙區、變電所的種種問題，否定疏失，推說是政治造謠，是中央問題，結果錯漏百出，政策反覆。

    溫朗東直言，蔣萬安不承認做不好，遇到問題先推卸責任，要保持完美形象。但市政問題要的是找出解決方案，而不是裝作自己是上帝。蔣萬安吃了幾個禮拜的鱉，發現情勢不對，才開始學沈伯洋講「生態系」，跟著沈伯洋的腳步調整市政，搞得好像沈伯洋才是市長，北士科變電所，就是最新的一個案例。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播