「搞得好像沈伯洋才是市長」 溫朗東酸蔣萬安跟著調整政策

民進黨立委沈伯洋（左）台北市長蔣萬安（右）。本報合成。（資料照）

距離2026九合一大選倒數半年，民進黨徵召立委沈伯洋參選台北市長，對上爭取連任的現任市長蔣萬安。對此，名嘴溫朗東表示，沈伯洋參選以來，氣勢如虹，但蔣萬安有基層結構與連任優勢，沈伯洋要逆轉勝，難度高。但沈的團隊知道自己的首要任務是牽制蔣萬安、避免台北差距被拉大，影響新北選情。

溫朗東在臉書PO文表示，跟李四川拉鋸的蘇巧慧，是這次2026地方選舉的主線。蘇巧慧如果能光復新北，綠營既有的縣市又守住，那便算是本土派的勝利，從此戰略位置來看，沈伯洋不是非贏不可，而是要穩紮穩打，透過綿密的市政攻勢，揭露蔣萬安團隊市政能力的匱乏。只要蔣萬安感到壓力，氣勢就無法帶動新北及其他縣市。

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溫朗東指出，沈伯洋用的是細火慢熬策略，不走奇襲，穩中求進步。因此，我們也不用過於心急，一步步從市政角度檢驗蔣萬安即可，另一方面，蔣萬安也感到壓力。沈伯洋求的是穩，逐步擴張支持，但蔣團隊有「王子包袱」，認為蔣萬安日後要走向走總統大位，此連任一役必須打得完美。一方求穩定進步，一方求毫無缺點，那就是蔣萬安作繭自縛，非得把市政問題政治化不可。遇到鼠患、吸煙區、變電所的種種問題，否定疏失，推說是政治造謠，是中央問題，結果錯漏百出，政策反覆。

溫朗東直言，蔣萬安不承認做不好，遇到問題先推卸責任，要保持完美形象。但市政問題要的是找出解決方案，而不是裝作自己是上帝。蔣萬安吃了幾個禮拜的鱉，發現情勢不對，才開始學沈伯洋講「生態系」，跟著沈伯洋的腳步調整市政，搞得好像沈伯洋才是市長，北士科變電所，就是最新的一個案例。

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