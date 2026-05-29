白營內鬥！楊寶楨、蔡壁如遭側翼圍剿 詹凌瑀：有能力、敢說真話的人全被鬥走

民眾黨創黨主席柯文哲。（資料照）

日前宣布脫黨參選台中市議員的前民眾黨發言人楊寶楨和民眾黨中央委員蔡壁如一同接受媒體人黃暐瀚節目專訪談退黨潮，突遭前民眾黨主席柯文哲帳號「開嗆」，民眾黨黨團主任陳智菡後來證實為柯文哲本人留言。對此，媒體人詹凌瑀表示，民眾黨到底有完沒完？從過去到現在，除了搞內鬥、抓戰犯、放話文化，這個黨到底還會什麼？

詹凌瑀在臉書PO文表示，看看最新浮上檯面的鬧劇，蔡壁如和楊寶楨上節目談黨內的退黨潮，點出「溝通不良、小草加油添醋、放話文化」的沉疴，結果呢？立刻引來疑似主席私人帳號的隔空點名開嗆，接著側翼粉專「民眾講堂」更像是拿到劇本一樣，第一時間火速發文，鋪天蓋地帶風向攻擊她們。

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詹凌瑀指出，這不是集體霸凌，什麼才是霸凌？更可笑的是，黨內高層還出來證實那確實是私人帳號，還透露曾傳給幾位「內部人士」。這完全坐實了楊寶楨的質疑：如果不是內部串連、刻意餵料給側翼發動圍剿，一個外人根本認不出來的私人帳號，側翼粉專憑什麼能秒掌握、秒出征？不要再此地無銀三百兩了！

詹凌瑀續指，一個政黨不把心思放在監督政府、為民生發聲，天天都在上演「後宮甄嬛傳」。只要有人敢說真話、敢點出問題，上到高層下到側翼，就立刻啟動毀滅式內鬥，非要把人鬥臭、鬥走不可，看看那些曾經為這個黨拼過、有能力、有戰功的人，現在一個個被排擠、被邊緣化、被迫退黨。留下來的，難道只剩下只會揣摩上意、操控側翼、搞內部清算的「內部人士」嗎？

詹凌瑀直言，把厲害的人都鬥走了，留下一堆只會搞政治鬥爭的應聲蟲。這樣的政黨，到底要把支持者的期待踐踏到什麼地步？真的讓人看破手腳，有夠難看！

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