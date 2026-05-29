諷黃國昌出賣型人格 沈榮欽列多項與藍爭議互動：民眾黨能被賣幾次？

沈榮欽列舉黃國昌加入民眾黨後至今，與國民黨之間已有多項爭議互動，讓他直呼「民眾黨究竟能夠被黃國昌賣幾次？」（資料照）

現任民眾黨主席黃國昌從政以來爭議不斷，加拿大約克大學副教授沈榮欽發文分析，早在黃國昌還在時代力量時，他就發現黃有「出賣型人格」，沈榮欽更列舉黃國昌加入民眾黨後至今，與國民黨之間已有多項爭議互動，讓他直呼「民眾黨究竟能夠被黃國昌賣幾次？」

沈榮欽在臉書發文指出，熟悉他的人都知道，他對小黨一向儘量不出惡言，首次發文怒批時代力量黃國昌，正是因為發現黃為了個人政治利益，連台灣主權都不在乎。這種出賣型人格，讓他對黃國昌信心全失。如今似曾相識的歷史彷彿重演。

請繼續往下閱讀...

沈榮欽說明，鄭麗文當選國民黨黨主席後，和黃國昌會面之前，他便斷言黃國昌的目的是去交心，以便未來能圖謀發展。事情發展果然如他猜測，黃國昌在未獲得鄭麗文任何實質許諾下，主動交心未來可能依藍白整合程序在新北退讓，而且會用最大力量在第一線為「藍」白輔選，毫無怨言。沈榮欽對此直言「這是第一次」。

沈榮欽質疑，黃國昌也曾主動向廖了以表示，願意以民眾黨資源介入國民黨黨爭，將民眾黨8席立委盡為廖了以所用，以圍堵楊瓊瓔當選立法院副院長。問題是，傅崐萁也想爭取副院長，黃國昌是否曾經向傅崐萁表示過，民眾黨8席立委可納入其麾下所用，將8席立委賣了兩次？沈榮欽對此強調「這（至少）是第二次」。

沈榮欽提到，今年地方選舉，即使某一選區無其他民眾黨人參選，僅有具優勢的前次落選頭表達參選意願，黃國昌也不願開放提名，排除黨內異己之餘，還得以暗助國民黨。「這是第三次」。

近日黃光芹爆料，黃國昌對她表示，傅崐萁對黃國昌說，黃可以搭擋參選副總統。這也解釋了為何黃國昌拼命要讓民眾黨成為小藍，即使民眾黨支持率下降也在所不惜。「這是第四次」。

沈榮欽直言，「凡此種種，不禁令人好奇，民眾黨究竟能夠被黃國昌賣幾次？」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法