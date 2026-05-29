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    首頁 > 政治

    林昭印爆粉味醜聞仍一路高升 張育萌：民眾黨升官標準還真不同

    2026/05/29 10:15 即時新聞／綜合報導
    民眾黨中央委員林昭印被爆曾受招待上酒店，不僅「框小姐出場」還想賴帳，引發外界質疑。（資料照）

    民眾黨中央委員林昭印被爆曾受招待上酒店，不僅「框小姐出場」還想賴帳，引發外界質疑。（資料照）

    民眾黨中央委員林昭印被爆曾受招待上酒店，不僅「框小姐出場」還想賴帳，引發外界質疑。台灣青年民主協會理事張育萌指出，事情被爆出來後林昭印還直播狡辯，他也質疑，這件事發在2023年6月，隔年4月咼董就已經傳訊息給周榆修了，但林昭印依然能從桃園黨部副主委，高升到組織發展部副主任，讓張育萌直呼「怎麼這個黨升官的標準，還真的跟一般人不太一樣」。

    林昭印遭週刊爆出，在擔任桃園市黨部主委期間曾受招待上酒店，林還逕自「外框」坐檯小姐卻積欠外框費，經追討仍不還錢，在10個月後，當時請客吃飯的前中央委員咼昇華為此討錢討到黨中央，才逼得林昭印主動傳訊息道歉並還錢。消息爆出後民眾黨暫停桃園市議員中壢選區對他的提名。

    張育萌在臉書發文指出，林昭印「外框小姐賴帳8000元」還狡辯，讓咼董和朋友都直接到各媒體再爆料。《鏡週刊》直接掌握當天酒店帳單，揭露林昭印、黃成峻等人，光酒就點了10支威士忌，總共2萬4千元。

    張育萌表示，咼董同行的友人說明，消費帳單其實拆兩張——凌晨1點前的「上半場」是咼董負責。（總共7萬多元）凌晨1點後到清晨4點的「下半場」，就給這位友人負責（總共大約3萬元）。事情會被發現，就是因為酒店幹部隔天傳來「下半場帳單」，莫名其妙出現一筆8000元的「外框」費。這代表「林先生」沒有告訴大家，就自己把小姐帶出場。帳單上也記下，外框時間就是「4點15分到7點15分」共3小時。

    張育萌直言，事情爆出來後，林昭印直播狡辯，自己是「當下覺得不宜久留」，為了想擺脫酒局，提前回家，百般無奈之下，才使出外框之術。咼董對媒體則披露，早在當初事情被告狀到黨高層時，林昭印就私下傳簡訊給咼董認錯。當時林昭印的簡訊寫「是昭印不對，讓咼董見諒，我對你一直以來都很尊敬。」這則簡訊直接把林昭印現在的臉打超腫。怎麼會當時道歉，現在又不認錯了？又說是媒體抹黃？

    張育萌提到，咼董受訪直接隔空痛罵林昭印，「想要選舉的政治人物，不可以一直重複說謊，這樣會愧對，萬一真的選上了，怎麼會照顧到老百姓？」張育萌質疑，林昭印的扯謊能力，已經超出人類理解範圍。但如今看來，周榆修早就知道林昭印「受招待上酒店」，過去鐵腕把李貞秀開除、不准徐瑞希回黨的這些魄力，遇到林昭印就莫名轉彎。

    張育萌強調，事發在2023年6月。隔年4月，咼董就已經傳訊息給周榆修了。結果這一路上，林昭印還可以一路從桃園黨部副主委，高升到組織發展部副主任。這樣的落差也讓張育萌直呼「怎麼這個黨升官的標準，還真的跟一般人不太一樣」。

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