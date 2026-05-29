馬英九基金會風波 矢板明夫曝「失智恐淪工具」：是時候考慮解散

前總統馬英九成為社會關注焦點。（資料照）

馬英九基金會25日上午舉行記者會，前國安會祕書長金溥聰提出事證並出示照片，稱前員工蕭旭岑、王光慈違反財政紀律。對此日本資深媒體人矢板明夫表示，馬英九基金會董事長、前總統馬英九本人是否已經失智，變成了社會討論的公共話題，也讓他想起多年前在日本採訪時親睹的案件。

矢板明夫28日在臉書粉專「矢板明夫俱樂部」發布貼文稱，2005年，日本埼玉縣富士見市一對高齡失智姊妹，成了十多家惡質裝修公司的「獵物」。

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因為2姊妹記性不佳、無法判斷，也無法拒絕，業者輪流上門推銷，時而裝通風扇、時而做防震工程，時而再來除白蟻。3年間，房子被不停裝修改造，數千萬日圓積蓄被榨乾。最後2姊妹因拖欠裝修款，房子差點被法院拍賣。

矢板明夫說，上述事件震驚日本社會，因為真正可怕的，不是老人失智，而是周圍所有人都知道有問題，卻仍把失智當成工具、當成提款機、當成卸責的理由。

他分析，這幾天外界聽到最多的一句話，不是「誰做決策」，而是「向老闆匯報過，但老闆忘記了」、「這是老闆的意思，但他可能不記得了」。

矢板明夫直言，「如果一個組織裡，所有重大決定都能往上推給一個可能已經失智的領導人，屬下們完全不承擔風險、爭議與責任，那麼，這些屬下和當年日本那些惡質的裝修業者，有什麼不同？」

他強調，更令人擔憂的是，馬英九基金會並不是普通基金會，其長期從事兩岸交流、青年活動、國際接觸，擁有極高政治象徵性。如果其領導人已無法負荷工作，就不該繼續使用這位領導人的招牌、影響力與政治資本。

文末矢板明夫表示，日本2姊妹最後保住了房子，日本社會學到的教訓是「小心失智，更要小心有人利用失智的人做壞事」；馬英九基金會已經面臨「外界無法確認是誰在負責、誰在做決策」的地步，應該到了考慮解散、停止被政治利用，也停止讓任何人躲在「馬英九」3個字後面操作影響力的時候了。

矢板明夫補充，至於馬英九本人，走過總統歲月，也為公共事務付出多年。「讓他遠離權力與爭議的風風雨雨，安享晚年吧！」

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