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    首頁 > 政治

    蔣萬安穩贏？陳水扁曝逆轉勝經驗：沈伯洋絕對追得上

    2026/05/28 21:48 記者陳政宇／台北報導
    凱達格蘭基金會21週年感恩餐會，前總統陳水扁（右2）與民進黨將參選縣市長候選人陳亭妃（右1）、王美惠（左1）、沈伯洋（左2）一同高歌。（記者王藝菘攝）

    凱達格蘭基金會21週年感恩餐會，前總統陳水扁（右2）與民進黨將參選縣市長候選人陳亭妃（右1）、王美惠（左1）、沈伯洋（左2）一同高歌。（記者王藝菘攝）

    2026台北市長選戰開打，有民調指出現任市長蔣萬安以30個百分點的差距大幅領先。對此，民進黨唯一當選過台北市長的前總統陳水扁今（28日）強調，他當年總統大選曾大幅落後對手「連宋配」，民進黨台北市長參選人沈伯洋絕對追得上，表現一定會比自己更好，對於民進黨睽違32年的台北市長勝選「絕對有信心」。

    凱達格蘭基金會今天晚間舉辦21週年感恩餐會。包含基金會創辦人陳水扁、參選台南市長的基金會董事長陳亭妃，台北市長參選人沈伯洋、嘉義市長參選人王美惠、立委黃捷、許智傑、王世堅，以及中選會主委游盈隆等人皆共襄盛舉，現場氣氛熱烈。

    陳水扁致詞時透露，繼高雄舉辦「阿扁也想見到你」首場簽書會後，第二場將辦在台北市位於民生東路的基金會辦公室，這也是他的發跡地，曾在此處當選議員、立委、市長到總統，對其而言非常有意義，呼籲大家務必捧場。

    陳水扁也分享，他近期在網路製作迷因梗圖，這是因為目前沒有電台與電視台的主持工作，只好整天滑社群平台，結果滑出心得，這些都是過去向藝人豬哥亮學來的，「感謝豬哥亮在天之靈」，讓自己有事可做。

    對於台北市長選情，陳水扁表示，自1994年他當選台北市長以來，至今32年未能選出第二位民進黨籍市長，但現在機會來了，「民進黨提名沈伯洋教授，咱絕對有信心！」。

    陳水扁並舉自己2004年總統大選連任為例，說明他當時與連戰、宋楚瑜的「連宋配」競爭時，民調一度落後高達25個百分點，最終仍連任成功；現在距離投票還有半年，沈伯洋絕對追得上，表現會比自己更好，期許能成為民進黨籍的第二位台北市市長。

    凱達格蘭基金會21週年感恩餐會，前總統陳水扁（右）與民進黨台北市長參選人沈伯洋（左）敬酒。（記者王藝菘攝）

    凱達格蘭基金會21週年感恩餐會，前總統陳水扁（右）與民進黨台北市長參選人沈伯洋（左）敬酒。（記者王藝菘攝）

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