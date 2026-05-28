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    首頁 > 政治

    「我要讓職棒重回新竹球場」 莊競程：未來讓我們一起走進球場

    2026/05/28 21:56 記者洪美秀／新竹報導
    民進黨新竹市長參選人莊競程發文說，要讓職棒重回新竹球場。（擷取取自莊競程臉書）

    民進黨新竹市長參選人莊競程發文說，要讓職棒重回新竹球場。（擷取取自莊競程臉書）

    新竹市副市長林琨瀚今天（28日）說明新竹棒球場改善工程進度，球場啟用又要延，未來會以三級球賽及基層培訓為主。這等同宣告新竹球迷2-3年內無法在新竹球場看職棒賽事。民進黨新竹市長參選人莊競程今天重申，在新竹棒球場看職棒，是許多新竹人的共同回憶，他若當選市長，要讓職棒重回新竹球場。

    莊競程在臉書發文說，棒球代表的不只是一場競技，更是一座城市的熱情與凝聚力，也是讓家長與孩子可以共享的幸福時光。市府今天召開「新竹棒球場重啟進度報告記者會」，但很遺憾，高虹安市府規劃的方向，並不是「如何讓職棒重回新竹棒球場」，而是藝文展演等模糊的規劃，甚至2、3年後才規劃找職業球團合作。

    他再次強調，他當市長，對新竹棒球場的目標只有一個，就是全力讓球場回歸職棒使用 。在他任內，希望新竹人可以在自己的家鄉看棒球。會以專業與安全為前提，邀集專業鑑定機關進行完整評估，儘速完成改善與重啟，並透過職棒會長蔡其昌的協助，積極與聯盟協商，讓職棒重新回到新竹。新竹不應該只有棒球場，卻沒有職業棒球比賽。

    莊競程說，未來會讓新竹人及球迷一起走進球場，在看台上為支持的職棒球隊吶喊歡呼！

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