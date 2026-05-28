外賓點名「中俄威脅」 賴總統：威權製造恐懼 民主團結守護自由

「公元兩千基金會」執行長卡列帕（Jakub Klepal）（左）與「公元兩千論壇」訪賓到總統府會見賴總統。（總統府提供）

「公元兩千論壇：民主合作論壇」今年首度在台灣舉行，賴總統今接見論壇訪賓時表示，威權或許能以脅迫製造恐懼，但民主國家的團結與信任，終將凝聚成守護自由的堅實力量。「公元兩千基金會」執行長卡列帕表示，民主陣營必須積極合作，審慎因應來自中國、俄羅斯等威權政權與國家的威脅，以及威權干預民主社會帶來的風險；台灣將是後續區域夥伴交流合作的重要樞紐。

賴總統指出，近年來「公元兩千基金會」與台灣保持密切交流，無論是2024年邀請蔡英文前總統出席年會，或是今年到台灣舉行首次在亞洲舉辦的區域論壇，都展現對台灣的高度重視以及彼此深厚的情誼。訪賓都是台灣的老朋友、好朋友，包括來自北美、歐洲及亞太地區的政要、議員與專家學者，不僅以行動支持台灣，也展現民主夥伴共同因應全球變局的決心。

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賴總統表示，這次論壇聚焦民主陣營合作、經濟安全與民主韌性，相信定能促成彼此更多合作，台灣將持續與理念相近夥伴分享在反制假訊息、對抗網路威脅，以及高科技治理等方面的經驗，並透過半導體及關鍵技術產業的交流，共同打造民主韌性供應鏈。身為國際社會負責任的一員，台灣將持續提升自我防衛力量，致力維護區域和平穩定現狀，並作為印太地區堅實的民主堡壘，與各位並肩而行。

賴總統說，歷史一次又一次告訴我們，威權或許能以脅迫製造恐懼，但民主國家之間的團結與信任，終將凝聚成守護自由的堅實力量，這也是「民主合作論壇」的重要意義。民主夥伴不僅共享價值，更要共同承擔責任；不只聲援彼此，更要建立相互支援、共同因應挑戰的合作體系。

「公元兩千基金會」執行長卡列帕（Jakub Klepal）致詞表示，此次論壇的重要共識之一，是民主陣營必須積極合作，共同因應來自中國、俄羅斯等威權政權與國家的威脅，審慎因應威權政權干預民主社會及削弱民主制度等作為所帶來的風險。來自28國的與會者均認為，印太地區需要更多交流的機會與平台，未來應持續在印太地區舉行此類活動，創造彼此合作的機會。

卡列帕強調，將持續與台灣及區域夥伴進行對話與合作，並尋求延續及發展此平台的可能性。台灣憑藉其歷史、民主傳統及健全的制度，將成為推動相關合作的重要核心，以及促進交流互動的重要樞紐。

「公元兩千論壇：民主合作論壇」今年首度在台灣舉行，賴總統今接見論壇訪賓。（總統府提供）

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