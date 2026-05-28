讚阿扁是最好的台北市長 「扁迷」沈伯洋曝曾問吳淑珍這件事

民進黨台北市長參選人沈伯洋今天晚間出席凱達格蘭基金會21週年感恩餐會，與基金會創辦人、前總統陳水扁碰面。（記者王藝菘攝）

民進黨立委沈伯洋參選台北市長後，今（28日）首度與曾任台北市長的前總統陳水扁同台。沈伯洋盛讚，台北市有史以來最好的市長就是「阿扁」，自己有很多事情要請教，並透露他自幼就是「扁迷」，曾衝上台詢問吳淑珍「阿扁什麼時候才要來」。

凱達格蘭基金會今天晚間舉辦21週年感恩餐會，包含基金會創辦人陳水扁、參選台南市長的基金會董事長陳亭妃、嘉義市長參選人王美惠、立委黃捷、許智傑、王世堅，以及中選會主委游盈隆等人共襄盛舉，沈伯洋亦受邀出席並致詞。

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沈伯洋指出，凱達格蘭學校長期培養台灣的民意代表、官員及非營利組織執行長等諸多人才，自己過去也曾參與國際交流，受到凱達格蘭學校的庇蔭，他最想感謝的人就是陳水扁，「台北市有史以來最好的市長就是阿扁，對不對？」台下立刻爆出熱情響應「對！」

沈伯洋說，他很多事情要向陳水扁請教，尤其自己的人生一直都與陳連在一起，包括小時候都有收集「扁帽」等競選小物，陳水扁當時在台北的競選總部也在自己家隔壁，當時每天都看著競選活動進行。

沈伯洋憶及，印象非常深刻的一次是，他小時候跟父母去聆聽陳水扁的演講，結果等不及，直接衝上台詢問吳淑珍，「阿扁總統什麼時候才要來？」沈直言，這就是他對民主的記憶，台灣的民主化、民主深耕，一直都與阿扁的人生軌跡扣連在一起。

沈伯洋強調，凱達格蘭學校自2003年成立以來，對台灣的民主深化絕對是豐功偉業，希望校運昌隆、民主長青，繼續在台灣耕耘，他也會帶著這樣的意志參選台北市長，希望大家支持。

凱達格蘭基金會21週年感恩餐會，前總統陳水扁（右2）與民進黨台南市長參選人陳亭妃（右1）、嘉義市長參選人王美惠（左1）、台北市長參選人沈伯洋（左2）一同高歌。（記者王藝菘攝）

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