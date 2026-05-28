蕭美琴訪聯合大學體驗客語AI 吃苗栗傳統客家味

副總統蕭美琴訪苗栗，到國立聯合大學與學生交流。（陳品安提供）

副總統蕭美琴今（28）日走訪苗栗，到國立聯合大學與學生近距離交流。民進黨苗栗縣長參選人陳品安說，日前看到聯大畢聯會發文，希望邀請副總統參與畢業活動，因此協助轉達給副總統辦公室，很高興今天順利成行，讓同學留下難忘回憶。

陳品安也陪同蕭美琴參訪校園，欣賞聯大學生拿下「苗栗客家龍競技」冠軍的（火旁）龍團隊演出，並體驗由師生共同開發的客語AI機器人，以及將AI與語言結合所開發的「客家GPT」軟體及應用程式。陳品安說，從傳統客家文化到科技創新，都能看見苗栗年輕世代的創意與能量。

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活動過程中，蕭美琴與學生輕鬆互動，分享生涯經驗、關心青年未來發展，親切自然、毫無距離感，現場氣氛熱絡。陳品安也感謝聯大畢聯會長松鉑莘的用心安排，以及校長侯帝光率領的行政團隊全力支持。

蕭美琴於上午和聯大師生交流後，由陳品安陪同轉往苗栗天后宮參拜，由主委林岳爐接待，祈求地方平安、鄉親順心。蕭美琴也到南苗市場內的客家小吃「大妹餛飩肉圓」用餐，品嘗苗栗在地特色水晶餃，並搭配「韭菜醬油」的苗栗傳統客家味。

陳品安說，副總統非常關心苗栗的地方建設與民眾心聲，從校園到市場展現無比親和力，也歡迎副總統常常走訪苗栗

蕭美琴欣賞聯大學生拿下「苗栗客家龍競技」冠軍的（火旁）龍團隊演出，合影留念。（陳品安提供）

蕭美琴到苗栗天后宮參拜。（陳品安提供）

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