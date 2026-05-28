向總統報告推動參與WHA 林佳龍：台灣不放棄貢獻全世界

外交部長林佳龍、衛福部長石崇良28日赴總統府向總統賴清德報告WHA成果。（外交部提供）

外交部長林佳龍今（28）日與衛福部長石崇良，以及參與世衛行動團與「台灣智慧醫療與健康產業展」代表，共同前往總統府，向總統賴清德及國人報告今年赴瑞士日內瓦推動參與WHA的成果。林佳龍指出，今年除11個邦交國持續為台灣發聲外，包括日本、英國、德國、法國等26個國家及歐盟，也在WHA場域為台灣仗義執言，展現國際社會對台灣參與全球衛生體系的強勁支持力道。

林佳龍今天在臉書發文說，醫療健康是基本人權，不應成為政治操作的場域；公平對待世界每一個人，更應是世界衛生組織（WHO）的基本價值，而非像現在成為遙不可及的目標。林佳龍說，儘管台灣今年仍未獲邀出席世界衛生大會（WHA），但台灣仍以堅定行動，讓世界看見台灣勇敢走向世界，貢獻全人類的決心。

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林佳龍表示，今年在外交部與衛福部合作下，首度以「雙部長」模式前往日內瓦，並集結國內30家頂尖醫療院所與業者，共同打造屬於台灣的國際舞台「台灣智慧醫療與健康產業展」，展現台灣不僅擁有堅實醫療專業，更能結合科技與AI優勢，發展全球領先的智慧醫療產業，持續為世界健康作出具體貢獻。

此外，林佳龍指出，台灣也將醫療專業與人道援助結合，在日內瓦期間國合會並與馬爾他騎士團簽署「烏克蘭截肢者復健及心理社會支持計畫」合作意向書，協助3000名截肢者及其家庭進行身體與心理重建，以實際行動守護生命尊嚴。

林佳龍說，透過公私協力及跨部會合作，台灣正以具體行動落實賴總統「共同守護全人類健康福祉，貢獻世界公共衛生發展」的願景。當全球公共衛生體系越來越需要台灣之際，台灣作為世界良善的力量，不會放棄任何一次貢獻世界的機會。

林佳龍強調，爭取參與WHO，不只是希望國際組織平等對待台灣，更是要讓台灣在國際社會贏得更多尊重與肯定。「台灣早已準備好了」，林佳龍表示，相信當世界選擇擁抱台灣時，世界也將因台灣而更加美好。

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