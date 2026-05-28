酸盧秀燕心思都在總統夢 何欣純清水開講：要當六星市長

立委何欣純（右二）在清水舉辦市政座談會，期盼未來成為六星市長。（記者廖耀東攝）

民進黨台中市長參選人、立委何欣純衝刺選情，今（28）日下午在清水區舉行海線座談會，提出針對海線相關政見，她也攜手各區議員參選人舉辦政見說明會，連續兩晚潭雅神市議員候選人陳映辰、山城區市議員參選人詹智翔舉行市政說明會，展現綠營台中最強母雞的氣勢。

何欣純今日下午在清水舉辦海線市政座談會，吸引數百名支持者到場，市議員楊典忠、王立任及議員參選人陳怡潔同台力挺，何欣純表示，台中市敬老愛心卡，一個月一千點，可能用不到兩百點，她當市長，要讓搭計程車、坐火車的限制放寬，另外加碼，一個月可以坐一趟高鐵，去外縣市看孫子、看老朋友。讓長輩可以去農會「刷卡」買東西，讓敬老愛心卡，用得到、看得到、吃得到。

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何欣純話鋒一轉指出，台中市現任市長盧秀燕都講她是「五星市長」，但是今年《遠見雜誌》昨（27）日公布「2026年縣市長施政滿意度調查」，變4.5顆星。在治安、環保、醫療3項評鑑在六都掉車尾。盧市長想她的總統夢，沒將心思放在台中市，未來她有志氣要超越五星，要當六星市長、六星市政，讓大家煥然一新！

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