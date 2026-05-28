國軍6將領晉任！ 代理軍醫局長陳元皓升中將真除

代理軍醫局長陳元皓晉任中將，並真除調任軍醫局局長。（圖由總統府提供）

賴清德總統今主持6月份將官晉任授階典禮，代理軍醫局長陳元皓晉任中將，並真除調任軍醫局局長；王瑞賢、林文傑、許紋豪晉任少將，分別調任國防大學政戰學院院長、國防部政戰局保防處處長及陸軍航特部政戰主任，同樣晉任少將的潘誌宏、顏志龍，則接任憲兵203指揮部指揮官，以及海軍陸戰隊指揮部參謀長。

總統指出，恭喜陳元皓晉任中將，陳將軍長年投入軍醫領域及衛勤整備工作，在國軍提升醫療品質、整合醫療量能上具有重要的貢獻。這次調任軍醫局局長，期許陳將軍持續推動國軍醫療現代化，強化戰傷救護以及後送能量，讓國軍獲得更周全的保護。

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賴總統也恭喜王瑞賢、林文傑、許紋豪三位晉任少將。三位將軍過去在安全維護、保防情蒐以及國軍形象傳播等工作上，都有優異表現，這次分別調任國防大學政戰學院院長、國防部政戰局保防處處長以及陸軍航特部政戰主任等職務，期勉3人持續為國家培育靈活創新思維且具現代作戰思維的政戰人才。

賴總統說，恭喜潘誌宏、顏志龍晉任少將，二位將軍過往在衛戍安全、聯合演訓規劃等任務，都具備深厚的專業及執行力，期許二人接任憲兵203指揮部指揮官以及海軍陸戰隊指揮部參謀長後，能發揮所長，落實反恐、鞏固基礎設施防衛等工作，並持續深化官兵實戰化訓練，提升國防實力。

代理軍醫局長陳元皓晉任中將，並真除調任軍醫局局長。（圖由總統府提供）

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