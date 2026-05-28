堅定阻止外力改變現狀！賴總統：強化國防不是升高衝突 是保護人民

總統強調，強化國防力量不是為了升高衝突，而是為了保護人民，阻止外力片面改變現狀。（總統府提供）

總統賴清德今天主持6月份將官晉任授階典禮時表示，政府會持續推動國防改革及提高國防資源的投入，以提升整體不對稱戰力。總統強調，強化國防力量不是為了升高衝突，而是為了保護人民，阻止外力片面改變現狀、維持區域的和平穩定，是我們堅定的國防戰略目標。

總統指出，恭喜陳元皓晉任中將，陳將軍長年投入軍醫領域及衛勤整備工作，在國軍提升醫療品質、整合醫療量能上具有重要的貢獻。這次調任軍醫局局長，期許陳將軍持續推動國軍醫療現代化，強化戰傷救護以及後送能量，讓國軍獲得更周全的保護。

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賴總統也恭喜王瑞賢、林文傑、許紋豪三位晉任少將。三位將軍過去在安全維護、保防情蒐以及國軍形象傳播等工作上，都有優異表現，這次分別調任國防大學政戰學院院長、國防部政戰局保防處處長以及陸軍航特部政戰主任等職務，期勉3人持續為國家培育靈活創新思維且具現代作戰思維的政戰人才。

賴總統說，恭喜潘誌宏、顏志龍晉任少將，二位將軍過往在衛戍安全、聯合演訓規劃等任務，都具備深厚的專業及執行力，期許二人接任憲兵203指揮部指揮官以及海軍陸戰隊指揮部參謀長後，能發揮所長，落實反恐、鞏固基礎設施防衛等工作，並持續深化官兵實戰化訓練，提升國防實力。

「阻止外力片面改變現狀、維持區域的和平穩定，是我們堅定的國防戰略目標。」總統表示，面對當前快速變化的國際情勢，日益嚴峻的灰色地帶侵擾等複合式威脅，政府會持續推動國防改革、提高國防資源的投入，來提升整體不對稱戰力。

總統強調，國防力量的強化，不是為了升高衝突，而是為了保護人民，讓國家在面對任何挑戰時，都能夠穩健面對。在場軍官都是國軍改革及戰力提升的重要推手，希望大家秉持「以人為本、AI為輔、實戰導向」的精神，讓國軍持續邁向「新訓練、新思維、新裝備、新科技」的目標，建構可恃的國防戰力。

賴清德總統今主持6月份將官晉任授階典禮，陳元皓晉任中將，並調任軍醫局局長。（總統府提供）

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