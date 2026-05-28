不服80政治檔案原件移歸國有 國民黨興訟更一審仍敗訴

促轉會分階段審查，第2階段審定4286筆「總裁（即蔣中正）批簽」檔案皆為政治檔案，命國民黨將原件移歸檔案局。（資料照，促轉會提供）

促進轉型正義委員會6年前審定決議，命令國民黨將80件未通報的政治檔案原件，移歸國發會檔案管理局，國民黨不服，打行政訴訟請求撤銷促轉會的處分。台北高等行政法院一審判國民黨敗訴，但被最高行政法院廢棄、發回更審，北高行更一審今日仍認定國民黨請求無理由，駁回國民黨之訴。可上訴。

判決指出，促轉會之前函請國民黨通報其所持有的政治檔案，國民黨通報持有43095筆，促轉會採分階段審查，第2階段審定4286筆「總裁（即蔣中正）批簽」的檔案皆為政治檔案，並命國民黨將其檔案原件移歸檔案局，國民黨於2020年3月30日將檔案運至檔案局簽收暫存，經點收結果發現其中有18筆檔案不在移歸範圍內，國民黨也未通報，另又發現還有62筆檔案未通報。

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促轉會同年9月決議審定這80個檔案為政治檔案，並命國民黨將檔案原件移歸檔案局。國民黨不服，提起復查遭駁回，遂提起行政訴訟。

北高行更一審今天宣判，認為政治檔案是還原歷史真相的重要基礎，檔案原件是第一手文獻資料，具有唯一性及永久保存的稽評價值，可確保檔案的正確性及完整性，此絕非複製品能替代，經審定者移歸為國家檔案，由檔案局透過專業檔案管理制度、標準、專業人員與環境，進行永久保存、管理及開放應用，完整回復威權統治時期相關歷史事實，公開真相，並促成社會和解，同時兼顧檔案當事人之隱私權，具備民主正當性與適法性。

更一審指出，主管機關對於爭執事項的決定有判斷餘地，行政法院應尊重其判斷，而採較低密度的審查。經兩造逐一說明這80個政治檔案是否與二二八事件、動員戡亂體制、戒嚴體制有關，足以使法院核對辨明促轉會實質審視檔案內容的法律思辨過程，原處分認定為政治檔案，應移歸檔案局，並無違誤，因此判決國民黨敗訴。全案仍可上訴。

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