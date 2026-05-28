顏若芳問大龍市場特色 市場處長竟答「沒什麼特色」 議員怒退專案報告

台北市市場處長黃宏光直言，「大龍市場確實目前沒有什麼特色」。（記者孫唯容攝）

台北市市場處今（28日）在議會進行專案報告，民進黨籍議員顏若芳以大龍市場為例，她指出，改建完後分為熟食區、生食區，但是現在幾乎已經沒有攤位了，並詢問大龍市場的在地特色是什麼？豈料，市場處長黃宏光竟答「目前確實沒什麼特色」，惹怒在場多位議員，第二召集人林珍羽怒批「處長我先建議你，發言前，腦子先理過」，最終委員會將專案報告退回。

市場處今天針對待改建市場未來的規劃、出國考察可運用的案例，及已改建市場未來的輔導計畫等，進行專案報告。顏若芳認為，北市市場改建案例，像士東市場改建後是成功案例，而南門市場在改建前就已經很有名，但是其他社區型的傳統市場，改建後民眾反而不願進去，市場處一直談到出國考察日本的市場，去引進硬體、營運方式，但是考察後該如何輔導高齡攤商，如何輔導轉型多元支付，如何改建後生意變好，或如何避免之後改建的市場變蚊子館。

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顏若芳提出，以大龍市場為例，改建完後分為熟食區、生鮮區，熟食區幾乎已經沒有攤位了，生鮮區也有很多空攤商，到底該如何協助他們改善？到底「在地特色」為何？對此，市場處長黃宏光直言，「大龍市場確實目前沒有什麼特色」，二召林珍羽聞言立即爆氣，「處長我先建議你，發言前，腦子先理過，我真的是要聽不下去」，第一召集人、議員詹為元也說，「每個市場特色不同、定位也不同，處長要不要收回這句話」。

林珍羽指出，市場處代表台北市的所有市場，不管是早市、夜市都應該要有方向，蘭州、中山、建國、大直市場這些都是等待要改變的市場，但是完全沒看到任何有建設性的建議。林珍羽強調，專案報告內容讓人很失望，基本上就是把現有的、已經很成功的市場再拿出來跟委員會報告，議員要看到的是「在地市場如何透過市場處規劃，由政策落地因而發生改變，但是完全看不到」，設置硬體改建、冷鏈等，這是不是最基本的嗎？還拿來當專案報告很可笑。

林也說，像大龍市場，在民國108年配合大龍國宅一起改建，但市府有對大龍市場用心過嗎？現在生食區、熟食區現在門可羅雀。建國市場還剩下幾攤？只靠里長幾攤在硬撐，其他鐵門都拉下來。

顏若芳直言，大家都很關心公有市場的改建，出國考察這麼多次，看到成功的案例之外，還有多少個市場需要改建？市場處的規劃到底是什麼？市場沒有特色，才要市場處去找出來，想辦法幫攤商，透過營造行銷、辦活動，但是沒有找出特色，辦活動就只是把錢丟到水裡面，「活動結束就結束了」，她沒有辦法接受這份專案報告，將報告退回。

詹為元也表示，今天的專案報告多以過去曾去哪些國家考察，以及未來市場規劃的期程跟委員會報告，他認為並非要所有市場都要做國際行銷，但所有市場都應有在地的特色店與在地行銷。此外，未來若要考察市場，新加坡和其他東南亞國家也可以，要求下次重新報告時，再加進其他的市場退場機制，若有攤商想繼續做，轉進的機制在哪裡？是否有和電商平台合作，市府對小型市場，如何輔導與電商平台合作，沒有做經驗傳承等內容，加入下次專案報告。處長黃宏光也說明，未來會再出國考察，考察地點也會再找適合的地點去看，也規劃再去日本。

顏若芳說，她沒有辦法接受這份專案報告，將報告退回。（記者孫唯容攝）

台北市大龍市場目前攤商稀少。（資料照）

二召林珍羽聞言立即爆氣，「處長我先建議你，發言前，腦子先理過，我真的是要聽不下去」。（記者孫唯容攝）

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