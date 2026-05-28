北市府質疑台電遲16年提建變電所 林延鳳：需求增加才主動新設

台北市議員林延鳳指出，北士科從醫療園區到金寶、輝達等進駐，產業改變用電需求增加，台電才主動提出增設變電所。（資料照，記者何玉華攝）

民進黨籍台北市長參選人沈伯洋批評，北市府將供應北士科的文林變電所拖了一年，北市府表示，變電所是台電的主管事項，根據2009年北士科都市計畫明載「變電設施以地下化設置為原則」，台電2025年7月25日第一次向北市府提出的方案是地上型，市府表達反對立場，是台電延宕16年。民進黨籍市議員林延鳳表示，北士科園區為市府管轄並招商，進駐廠商早有提出電力需求，在台電表達地下化會有風險，市府除了反對，難道沒有責任也提出方案來共同解決嗎？

林延鳳指出，北士科在前市長柯文哲時是以智慧醫療園區為主，台電估的用電需求是50MVA，但隨著金元寶、輝達等科技產業進駐、商辦開發，2026年的用電需求達150MVA到170MVA，是當時的3倍，台電知道供電需求增加，因此去年主動通知市府新設文林變電所，並因應2032年需求可能超過200MVA，文林變電所供電可達240MVA，還預留可擴充。

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林延鳳覺得市府以「都市計畫」為由很莫名其妙，「跟台電開會可以先問都發局意見，『採地下化為原則』是非必要不可嗎？」她詢問都發局官員，獲得的答案是「沒有一定」，是可以討論的，難道市府不知道嗎？為什麼1年來都要求全地下化處理？既然如此，昨天「半天就轉彎」接受台電的半地下化方案，證明過去一年就可以好好跟台電討論，不是把責任都推台電。

林延鳳表示，台電提出地下化會有風險，市府難道沒有責任也提出方案來解決嗎？市府當然有責任，北士科園區為市府所轄，還有未來招商的問題，甚至變電所現址上的公車調度站，因應2030電動公車政策，也需小型變電所提供充電樁，如今由台電包辦一起做，市府卻還在推責。尤其北市科進駐廠商每半年跟產發局的會議中，也有廠商提到電力需求問題，產發局為什麼沒提出來？

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