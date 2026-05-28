澎湖縣議會西嶼考察建設 林皆興協調改善地方需求

許月里議員縣政總質詢，移師西嶼實地考察。（澎湖縣政府提供）

澎湖縣議會縣政總質詢列車，今（28）日議員許月里改為前往西嶼鄉考察地方建設，副縣長林皆興率縣府團隊，隨同議長陳毓仁及議員實地會勘，了解地方村里道路、活動中心、觀光景點設施、排水改善及縣道鋪設等地方需求，並現場協調研議改善方向。

首站考察合橫國小旁村里道路及合界社區活動中心。地方反映，道路已使用逾30年，路面高低不平，且排水溝阻塞，每逢下雨易造成積水情形；活動中心建物牆面剝落嚴重，2樓天花板亦有掉落情況，影響居民使用安全。

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隨後前往池東雙曲橋考查。池東雙曲橋近年已成為遊客熱門打卡景點，但橋體使用多年，已有明顯鏽蝕，橋上2座涼亭也有損壞，影響遊客安全及旅遊品質。林皆興指出，雙曲橋原由西嶼鄉公所興建，現已成為地方重要觀光景點，縣府將協助鄉公所向交通部觀光署提報計畫爭取經費改善相關設施及周邊環境。

另外，位於西嶼東側內海沿岸的牛心山，擁有壯麗柱狀玄武岩地景、海灘及珍貴石滬景觀，縣府先前在現地設置「發呆亭」，提供民眾休憩賞景空間。許月里建議增加植栽綠化，提升整體景觀環境，並建議於外垵設置入口意象。

目前外垵意象基座工程已完成，正在申請用電，預計今年「澎湖國際海上花火節-西嶼場」活動登場前正式亮相。西嶼鄉立幼兒園旁海堤與路面存在高低落差，每逢下雨便會造成路面嚴重積水問題，林皆興說，將請業務單位研議排水改善方案，降低積淹水情形，提升用路安全。

合橫國小活動中心鋼筋剝落，影響學生上課安全。（澎湖縣政府提供）

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