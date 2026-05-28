接見美台商會訪團 韓國瑜：立院加速法制程序 支持國家防衛需求

立法院長韓國瑜（右）在國民黨立委葛如鈞、民進黨立委鍾佳濱、民眾黨立委王安祥陪同下，接見「美台商業協會國防及航太產業訪問團」一行37人。（立法院提供）

立法院長韓國瑜今（28日）在跨黨派立委陪同下，接見由前美國太平洋陸軍司令弗林上將與韓儒伯率領的「美台商業協會」國防及航太產業訪團。韓國瑜表示，台美在供應鏈安全與區域穩定上肩負共同責任，立法院也正加速推動相關法制與國防預算。

韓國瑜更以「水煮蛋」比喻台灣，指台灣雖小，卻在半導體等四大領域具全球競爭力。弗林則說，AI正改變現代戰爭型態，此行特別關注晶片與不對稱作戰，並重申支持台灣強化自我防衛能力。

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韓國瑜今日在國民黨立委葛如鈞、民進黨立委鍾佳濱、民眾黨立委王安祥陪同下，接見「美台商業協會國防及航太產業訪問團」一行37人，該團由前美國太平洋陸軍司令弗林上將及韓儒伯會長率領訪台。

韓國瑜指出，立法院正積極推動並加速完成相關法制與預算程序，以支持國家防衛需求。立法院已於5月8日通過總額250億美元「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例」，強化台灣國防韌性與不對稱作戰能力，相關預算並預計於明（29日）完成審議；另也積極推動中央政府總預算的審查。

韓國瑜以「水煮蛋」比喻台灣，形容台灣雖小卻擁有豐富且多元的產業生態，並列舉台灣具全球競爭力之四大領域，包括半導體與晶片製造、醫療與健保制度、傳統製造業實力，以及引以為傲的民主制度，其中，高階晶片產能占全球約九成，顯示台灣在全球高科技供應鏈中扮演關鍵角色。

弗林表示，AI技術已不僅影響產業發展，更深刻改變現代戰爭型態，因此此行特別關注AI、半導體、晶片及不對稱作戰等議題。他並提及曾兩度參訪台積電在美國的廠房，認為台積電不僅是全球重要半導體製造企業，更持續引領全球科技產業發展。

葛如鈞指出，目前立院三個主要政黨均支持推動主權基金，並以政府早期投資成立台積電為例，說明政府與民間共同投資對產業發展之重要性；王安祥則說，若能明確建立國家產業方向，台灣在軟硬體領域皆具備相當發展潛力，並期待未來在現有基礎上與美方展開更多合作。

鍾佳濱分享，台灣無人機及無人載具產業發展情形，表示近年俄烏戰爭顯示無人機於現代戰場的重要性，而台灣除軍方外，包括關鍵基礎設施產業亦已逐步導入無人機與機器人進行巡檢。目前無人載具已大量導入AI自主導控技術，未來發展潛力龐大，他提出為期5年、總額180億美元「無人載具產業創建特別條例」草案，希望加速台灣無人載具及相關產業發展。#

立法院長韓國瑜今在國民黨立委葛如鈞（中）、民進黨立委鍾佳濱（右2）、民眾黨立委王安祥（右1）陪同下，接見「美台商業協會國防及航太產業訪問團」一行37人。（立法院提供）

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