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    首頁 > 政治

    拿不出新竹棒球場KPI 竹市議員劉崇顯酸高虹安一場職棒賽事都辦不了

    2026/05/28 18:10 記者洪美秀／新竹報導
    拿不出新竹棒球場KPI，新竹市議員劉崇顯酸高虹安4年來，一場職棒賽事都辦不了，也不敢出來主持記者會面對球迷和市民。（記者洪美秀攝）

    拿不出新竹棒球場KPI，新竹市議員劉崇顯酸高虹安4年來，一場職棒賽事都辦不了，也不敢出來主持記者會面對球迷和市民。（記者洪美秀攝）

    新竹市府今天又大動作，由副市長林琨瀚率工務處、教育處召開新竹棒球場改善工程說明會，原訂6月完工的棒球場要延到8月，且未來將採三級棒球培訓基層場地為主，市議員劉崇顯表示，高虹安常自詡是理工人，應要理解理工人最重視的就是KPI，新竹棒球場最重要的KPI就是舉辦職棒比賽，如今高虹安4年任期將結束，卻連一場職棒比賽都辦不了，拿不出KPI的高虹安應要向市民與球迷致歉，且不該連記者會都不敢主持。

    劉崇顯說，新竹棒球場在克服36年老舊球場的條件下，於前市府任內重建，且面臨工程困難與施工瑕疵，前市府依舊努力將職棒比賽成功帶回新竹，也讓球迷有新竹主場的期待，結果高虹安上任快4年，任期即將結束，卻連一場職棒賽事都辦不了，也不敢承諾何時可以讓職棒重返新竹，就連棒球場改善重啟也一拖再拖，連記者會都不敢主持與面對市民和球迷。

    拿不出新竹棒球場KPI，新竹市議員劉崇顯酸高虹安4年來，一場職棒賽事都辦不了，也不敢出來主持記者會面對球迷和市民。（記者洪美秀攝）

    拿不出新竹棒球場KPI，新竹市議員劉崇顯酸高虹安4年來，一場職棒賽事都辦不了，也不敢出來主持記者會面對球迷和市民。（記者洪美秀攝）

    拿不出新竹棒球場KPI，新竹市議員劉崇顯酸高虹安4年來，一場職棒賽事都辦不了，也不敢出來主持記者會面對球迷和市民。（記者洪美秀攝）

    拿不出新竹棒球場KPI，新竹市議員劉崇顯酸高虹安4年來，一場職棒賽事都辦不了，也不敢出來主持記者會面對球迷和市民。（記者洪美秀攝）

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