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    首頁 > 政治

    民調3點分析沈伯洋高機率得票率破40％ 黃暐瀚：綠營最強選將

    2026/05/28 18:08 記者甘孟霖／台北報導
    立委沈伯洋、吳思瑤28日在立法院接受訪問。（記者叢昌瑾攝）

    立委沈伯洋、吳思瑤28日在立法院接受訪問。（記者叢昌瑾攝）

    近日有媒體民調指出，台北市長選戰現任市長蔣萬安支持度58％，暫時領先民進黨參選人沈伯洋的30％。對此，媒體人黃暐瀚認為，沈伯洋一登場就跟蔣萬安打成這樣，非常有機會得票率破40％，是綠營最強。

    黃暐瀚臉書發文指出，目前這份媒體民調蔣萬安遙遙領先28％，連任問題不大，但也顯現沈伯洋是綠營最強，三個月前同一媒體所做民調，行政院副院長鄭麗君輸37％（25:62）、立委王世堅輸33％（27:60），沈伯洋是唯一一位支持度高於30％，且差距小於30％的選將。

    黃暐瀚也說，民調數字不等於選舉結果數字，過去三次該媒體民調，2024總統賴清德封關民調33％，得票40％；2022民進黨台北市長候選人陳時中封關民調26％，最後得票32％；2020總統蔡英文封關民調45％，最後得票57％。由於調查方式，加上多少存在的機構效應（綠營支持者婉拒回答），通常綠營選將最後得票率，約要再加5至10％。一登場就跟蔣萬安打成「30：58」的沈伯洋，非常有機會得票率破40％、得票數過50萬票。

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