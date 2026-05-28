國民黨彰化縣鄉鎮市長首波提名登記 「彰員」雙強對決協調時間曝

國民黨鄉鎮市長提名作業進行中，首波彰化、員林出現雙強對決，縣黨部將於下周展開協調，若協調不成，將啟動初選民調。（彰化縣黨部提供）

國民黨彰化縣黨部啟動鄉鎮市長選舉第一梯次提名作業，原公告受理彰化市、員林市共9個鄉鎮市登記，今（28日）天下午4點截止，永靖鄉無人領表登記，最後共有8個鄉鎮市、10人完成登記。其中，以彰化市、員林市各有2人登記最受矚目，「彰員」提名大戲正式上場，縣黨部預計下週啟動協調，若無法整合，不排除進入民調初選。

此次登記名單中，彰化市由縣議員温芝樺、彰化市民代表會主席陳文賓完成登記；員林市則有縣議員凃俊任與劉惠娟2人競逐。彰化、員林是縣內兩大票倉，也是藍營布局重點，提名結果備受地方政壇關注。

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其餘完成登記者，包括花壇鄉民代表會主席沈文盛、線西鄉民代表黃漢皇、福興鄉縣議員黃俊源、秀水鄉民代表會副主席鄭倫杰、溪湖鎮立委謝衣鳯服務團隊溪湖區執行長陳貞妃，以及二林鎮縣議員陳一惇。

原本地方傳出有意角逐永靖鄉長的永靖鄉民代表會主席林致安，最後並未領表登記，永靖鄉成為唯一無人完成登記選區。至於福興鄉，最後也僅有縣議員黃俊源1人登記，選情相對單純。

縣黨部主委蕭景田說，後續將由各區黨部召開資格審查會議，確認登記資格後，再提報縣黨部辦理，若有2人以上登記的鄉鎮市，預計下周協調，若協調不成，會進入初選作業，由參選人協調是以全民調或是7成民調、3成黨員投票作為依據。預計6月下旬完成作業，待全部結果揭曉，縣黨部召開提名小組會議核定，再轉呈組發會，經中央提名協調小組審核後，即報請中央工作會議拍板。

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