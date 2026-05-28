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    首頁 > 政治

    中國AI級天網監控「世上最先進」 梁文傑： 公務員沒事不要去

    2026/05/28 17:45 記者林哲遠／台北報導
    陸委會副主委梁文傑。（記者林哲遠攝）

    陸委會副主委梁文傑。（記者林哲遠攝）

    英國《金融時報》近日揭露，中國正在全面升級全球最大且覆蓋全國的「天網」監控網絡，以人工智慧（AI）系統，取代傳統攝影機硬體和老化的基礎設施，去追蹤一般平民、分析他們的行為，並即時預測潛在的騷亂。陸委會副主委梁文傑今日說，該監控系統是世界上最先進的監控系統，去大陸是有風險的，特別是公務員，沒事不要去。

    梁文傑表示，中共的監控系統應該是現在世界上最先進的監控系統，這也是政府長期提醒大家，去大陸是有風險的，特別是公務員，沒事不要去。

    針對媒體詢問，中共是否透過該天網監控來抓捕一貫道道親，梁文傑認為，也許是用監控系統，可能也不是，因為道親去中國都會有一些固定的聚會場所，可能相關聚會場所被人家得知。

    梁文傑補充，這1、2年以已經有總共17位一貫道道親在大陸被拘留，在中共的眼中，一貫道就是邪教。昨天國台辦發言人宣稱，陸委會在造謠抹黑大陸，但中共有一個「中國反邪教網」隸屬於中共國務院的「防範和處理邪教問題辦公室」，裡面很明確地將一貫道列在上頭，並指要認清一貫道組織的危害本質等敘述。

    「國台辦不用否認這一點！」梁文傑直言，一貫道在中共的眼裡就是邪教，講話不要模模糊糊。陸委會也呼籲，一貫道親赴中千萬不要從事與宗教有關的活動，從去年7月起中共就開始針對一貫道做積極查處行動。

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