淡水沙崙文創園區10月開幕 新北議員籲串連淡江大橋規劃觀光

新北市議員陳偉杰指出，淡江大橋剛通車，市府應將文創園區、大橋、周邊海灘、八里左岸等景點盤整規劃，把旅遊景點串連。（記者黃子暘翻攝）

新北市淡水區「沙崙海水浴場」曾是熱門戲水去處，但在安全事件頻傳後關閉，市府推動淡水沙崙文創園區暨停車場用地招商案，規劃戶外親水設施、停車場等，盼提供民眾新的休憩空間。新北市議員陳偉杰今（28）日在市政總質詢中關切文創園區進度，也呼籲市府納入剛通車的淡江大橋，串連規劃旅遊景點。市長侯友宜、經濟發展局長盛筱蓉說，園區預計10月開幕，已請交通局盤點開幕後可能帶來的人車潮，屆時針對沿線休閒產業等都會做整體配套。

陳偉杰指出，淡江大橋剛通車，市府應將文創園區、大橋、周邊海灘、八里左岸等景點盤整規劃，把旅遊景點串連發展；此外，文創園區緊鄰淡江大橋，大橋通車至今，部分時段顯示有大量車潮，要求市府預先做好交通、停車配套，戲水區域救生員配置也要到位。

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侯友宜表示，市府公安小組對此正在做整體規劃，希望在安全無虞的前提下帶動地方觀光，上週他也有去視察水域安全、觀光產業，市府盼串連整體休閒觀光廊帶；沙崙文創園區開幕以後，又是一個新的觀光據點，目前觀察淡江大橋部分時段確有壅塞，已請交通局針對交通、停車狀況做整體配套。

侯友宜也說，在水域救生方面，除請區公所沿海岸線巡邏，也設置救生員，夏季也是戲水旺季，會請消防局加強留意。

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