涉詐助理費最高院撤銷發回更審 顏寬恒：還給我一個公道

國民黨立委顏寬恒。（資料照）

國民黨立委顏寬恒被控，利用人頭林進福申報為公費助理，藉以詐領助理薪資與年終獎金，高等法院台中分院依共同利用職務上機會詐取財物罪，將顏寬恒判處7年10月；經被告上訴，最高法院認為林進福是否真是人頭助理，尚有疑義，今撤銷發回台中高分院更審。顏寬恒表示，這不只是還給他一個公道，更是讓所有關心司法公正、關心民主法治的人民，看見真相仍有被還原的機會。

顏寬恒表示，針對最高法院撤銷原高等法院判決、發回更審，表達尊重，也感謝司法終究願意重新檢視本案諸多爭點與疑義。顏寬恒說，司法不應該成為政治鬥爭的工具，更不該淪為執政者打擊異己的手段。然而，從2023年3月22日宣布投入2024立委選舉開始，在完成黨內登記後不到一週，3月28日即遭檢調大規模搜索，其搜索與偵辦手段之粗暴，甚至遠超過當時民進黨內爆發的共諜案，社會自有公評。

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顏寬恒說，本案從偵查階段到歷次審理過程，深刻感受到「先定罪、再找理由」的辦案方式。長期以來除了公費助理之外，團隊還自掏腰包聘請多位自費助理，每月實際發出的薪資，甚至遠高於依法申報的助理費金額，根本不存在詐領助理費的動機與必要。

令人遺憾的是，過去原審法院甚至連相關證人都不願意傳喚，許多有利證據未被完整調查，程序與實體上都留下極大爭議。

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