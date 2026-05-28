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    首頁 > 政治

    反批徐巧芯轉移焦點！ 沈伯洋：我們在討論變電所 他們一直討論發電

    2026/05/28 17:26 記者董冠怡／台北報導
    民進黨籍台北市長參選人沈伯洋。（記者董冠怡攝）

    民進黨籍台北市長參選人沈伯洋。（記者董冠怡攝）

    國民黨籍立法委員徐巧芯說，輝達執行長黃仁勳說台灣需要更多電力與能源，直接點出電力是現今最大國安和產業危機，缺電不是危言聳聽，民進黨嘴喊發展人工智慧（AI），卻不敢誠實面對能源問題，批沈伯洋等人持續閃躲迴避。對此，民進黨籍台北市長參選人沈伯洋今（28）日回應，「我們在討論變電所，他們卻一直在討論發電」，把話題引開到其他戰場，並不合適，反而是在轉移焦點。

    沈伯洋說，今天水庫有水，若需要用水，一定要接水管，變電所就像是水管，然現在水庫有水卻沒接管，大家用不到水。發電本身是穩定的，需要變電所把高壓電送進來，大家才能夠用電，前天備轉容量21、昨天20、今天17，代表一直發電是有餘裕的。

    沈伯洋指出，發電有餘裕，但問題是要把電送出去，需要變電所，「我們在討論變電所，他們卻一直在討論發電」，這是兩個不同層次的問題，「當然可能有一點轉移焦點啦！」但是藍營如果真的很在意台灣能源問題的話，要多做討論不反對，不過把話題引開到別的戰場上，對在地居民與發展並沒有那麼合適。

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