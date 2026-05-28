剖析蕭旭岑捧錢照！梁文傑：匿名捐款還拍照不合常理

前總統馬英九近日委任前國安會秘書長金溥聰等人召開記者會，公布前馬英九基金會執行長蕭旭岑與台商韓螢煥捧著大筆現金拍照的照片。（資料照）

前國安會秘書長金溥聰近日公布，馬英九基金會前執行長蕭旭岑曾收取廈門台商協會長韓螢煥現金捐款照片，且款項沒有入帳，且捐款人韓螢煥更遭質疑是深具統戰色彩的「台企聯」下一屆會長人選。陸委會副主委梁文傑今在記者會上說，該照片的背景應該是在台灣而非中國，使用匿名捐款還要拍照，老實講不合常理。

梁文傑指出，這張照片他有仔細看過，從它的背景看起來，應該是在台灣，不是在中國。從照片可知蕭旭岑收了韓螢煥的錢，收了這筆錢，接下來去了哪裡？現在都是各說各話，若馬英九基金會提告，希望檢察官能夠釐清一下真相，畢竟用匿名捐款，且捐了一百萬元，還要拍照，老實講不合常理。

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至於韓螢煥的身份，梁文傑說明，韓隸屬於台企聯，也可能是台企聯下屆會長的熱門人選，但陸委會必須要指出，台企聯並非一個單純的台商協會。台企聯是中共國台辦組織的一個台商組織且相關章程載明要促進統一。

梁文傑強調，要當上台企聯的幹部、會長，當然必須要符合中共很多的要求，台企聯並非單純的台商組織，而是國台辦所組織的一個富有政治任務的團體。

陸委會28日舉行例行記者會，副主委梁文傑針對兩岸議題答覆媒體提問。（記者羅沛德攝）

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