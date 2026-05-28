陳智菡回應駁黃國昌「副總統說」 黃光芹：間接證實確有此事

民眾黨團主任陳智菡。（資料照）

資深媒體人黃光芹昨天爆料，民眾黨主席黃國昌曾親口稱「傅崐萁跟我說，我可以搭檔副總統！」民眾黨團主任陳智菡今天回應「不是他個人意見」，並說可能在轉述中失去了原意。對此，黃光芹今天稱讚陳智菡：「還是妳高明！」但她說，陳智菡的回應，某種程度上也是間接證實確有此事，且如果黃國昌聽到這失去原意的一段話就信以為真、如獲至寶，「只能說明他真的很渴望。」

針對黃光芹爆料，陳智菡今天回應，有一些東西透過轉述，「可能失去了它的原意」。不過，她強調自己從來沒有聽過這件事；另據她的了解，黃國昌主席是「絕對也不可能」去跟國民黨的人士做什麼交換。說很多人可能會提供黃國昌想法，「但這絕對不會是他本人、個人的意見」。

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對此，黃光芹回應，今天黃國昌躲起來，換成「陳氏宗親」出來，她也只好奉陪。首先，黃國昌跟她說那句話時，只有他們兩人在場，陳智菡是無關第三人。再來，陳智菡所謂可能「轉述失去原意」，某種程度間接證實確有此事。「她的意思是，有人轉述傅崐萁的說法，但他不是那個意思，是黃國昌誤會了？」

黃光芹指出，人跟人交談，除了聲音還有表情。如果照陳智菡這麼說，黃國昌聽到人家轉述、而且失去原意的一段話，竟信以為真、如獲至寶，眼巴巴望著她，希望她有所回應，「只能說明他真的很渴望。」

黃光芹說，陳智菡這麼說，也符合傅崐萁否認自己有那麼說的說法，「從頭到尾黃國昌誤會一場，他也就不要再肖想了！還是陳智菡高明！」

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