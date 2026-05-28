陳敏薰買官案涉洗錢逾追訴時效 陳水扁免訴確定

台北101大樓2004年開幕啟用，當時董事長陳敏薰 （左）陪同陳水扁總統向在場來賓致意。（資料照）

前總統陳水扁被控於台北101前董事長陳敏薰買官案中涉嫌洗錢，台北地檢署2015年1月起訴，台北地院同年5月13日裁准扁因病停審，前年5月北院認為已逾10年追訴權時效，判決免訴，高等法院同年8月撤銷發回更審，北院更一審仍判決免訴，高等法院維持免訴；檢方上訴，最高法院今認定10年追訴權時效確實已完成，駁回檢方上訴，陳水扁免訴確定。

陳水扁與妻子吳淑珍收受陳敏薰1000萬元，使陳敏薰取得台北101董事長，扁、珍已各被依貪污罪判刑8年定讞。高院審理此案時，檢方查出吳淑珍將賄款透過胞兄吳景茂存入人頭帳戶，認為陳水扁也涉洗錢罪，分案偵辦，北檢於2015年1月19日依洗錢罪嫌起訴陳水扁。

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台北地院審理發現，最高檢察署特偵組（已裁撤）偵結前案時，漏未起訴扁洗錢罪，簽請檢察總長分案辦理，於2011年1月13日開始偵查，發交北檢偵辦，北檢於2015年1月19日起訴，同月26日移送北院，後來因陳水扁因病不能到庭，合議庭同年5月13日裁定停止審判。

判決指出，陳水扁所涉修正前洗錢防制法的洗錢罪，法定刑為5年以下，追訴權時效為10年，加計停審而停止追訴權時效的4分之1，即2年6月。

合議庭計算，本案犯罪行為終了日為2006年1月25日，計入追訴權時效期間10年、停審期間2年6月，共為12年6月，加上檢方行使追訴權的4年7日、北院於停審前行使追訴權的3月18日，全案共已追訴16年9月25日，早已逾10年追訴權時效，判決免訴。

高院認為，為了保障當事人聽審權，一審逕認追訴權時效完成，即直接判決免訴，程序未妥適，撤銷發回更審；北院更一審開庭補正程序後認為，本案已行使追訴權達16年10月又30天，追訴權時效已完成，仍判免訴。

檢方上訴，高院二審採認北院更一審見解，維持免訴；檢方上訴三審，最高法院認為二審判決無誤，駁回檢方上訴，全案確定。

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