朱蕙蓉揭柯文哲吃醋蔡壁如聲量比他高 批柯放話文化才是亂源

時任台北市長柯文哲（右）與其市長辦公室主任蔡壁如。（資料照）

民眾黨前主席柯文哲疑似親自下場，在YouTube留言區開嗆前發言人楊寶楨與中央委員蔡壁如，引爆外界熱議。對此，創黨元老朱蕙蓉發文直言，民眾黨如今早已陷入「違法亂紀、毫無章法、亂象頻出」的狀態，更痛批柯文哲的人事管理與放話文化，才是黨內亂象源頭。

朱蕙蓉今（28）日在臉書發文表示，昨（27）日蔡壁如與楊寶楨上網路節目，竟意外引出疑似柯文哲本尊或帳號在YouTube留言區開嗆，瞬間引發軒然大波。有人覺得蔡壁如就是話多，是民眾黨「放話文化」始作俑者，也因此遭到大量網友圍剿；但也有人質疑，留言未必是柯文哲本人所發，而是有人使用其帳號進行「怒斥、肅清」。

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朱蕙蓉認為，姑且不論蔡壁如是否擅自在媒體上放話，也不需要通靈去猜連人家名字都寫錯的留言，到底是不是柯文哲親自敲下的鍵盤。她看到的是一個原本該有制度的黨，如今卻呈現出違法亂紀、毫無章法、亂象頻出的黨團現狀。

她更列出4點親身經歷，直指柯文哲長期放任黨內亂象。首先是「隨時精準投餵的網路海巡部隊」，，她透露，柯文哲身邊確實有一群人專門負責網路海巡，看到文章、影片就截圖回報，柯文哲本人也會因此採取行動。

朱蕙蓉回憶，自己曾在深夜11點多收到柯文哲透過LINE傳來的多張網路截圖，內容只是她在臉書替蔡壁如說幾句公道話，讓她忍不住回覆：「柯醫師，原來您應該思考的國家大事，是半夜在看網路截圖啊？」

「身在美國心在壁如」她接著提到，柯文哲人在美國期間，還曾特地打LINE電話給她，長時間討論蔡壁如的發言，讓她忍不住開玩笑問：「您不是在美國嗎？這時間怎麼不睡覺？還有『美國時間』專程打電話來跟我討論蔡壁如？」

「堂堂黨主席竟吃起部屬的醋」此外，朱蕙蓉也爆料，2024大選後不久，柯文哲曾找她「共商黨是」，結果核心話題依舊圍繞蔡壁如。她透露，柯文哲當時甚至問她：「最近蔡壁如聲量這麼高，如果你是主子，你會怎麼看？」讓她當場傻眼反問：「哇，您居然會吃醋蔡壁如的聲量比您高喔？聲量高對我們民眾黨難道不好嗎？」

「關鍵時刻高層集體已讀不回」朱蕙蓉也批評，自己2024年被傳喚作證時，曾第一時間聯繫多位黨內高層，但除了時任秘書長曾回電外，其餘人幾乎全面失聯，事後也沒有人關心她的狀況。

她最後直言，柯文哲從未真正落實制度，人事管理更是最大致命傷，「黨內的放話文化，源頭根本就是從您開始的。」她也批評柯文哲放任屬下惡鬥、聽信讒言，如今在官司纏身之際，竟還有時間到YouTube留言開嗆前屬下。

朱蕙蓉最後喊話，與其花時間在網路留言，不如主動聯繫近來退黨、卻仍堅持參選的前黨員，好好表達歉意與關心，「對了，一定要記得，李有宜也要唷！」

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